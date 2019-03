Krwawią ci dziąsła podczas szczotkowania? Nie ignoruj tego objawu

Szczoteczki do zębów

Twoje dziąsła krwawią podczas szczotkowania zębów? Może to być skutek źle dobranej szczoteczki lub nieodpowiedniej techniki mycia zębów, ale nie tylko. Krwawienie dziąseł to także objaw chorób jamy ustnej, niedoborów żywieniowych i innych schorzeń, dlatego pod żadnym pozorem nie należy go bagatelizować i czekać, aż samo przejdzie.