Masz 50 lat? 10 badań, które powinnaś wykonać

Statystyczna Polka nadal zbyt rzadko się bada. W społeczeństwie bardzo często pokutuje jeszcze przekonanie, że badając swój stan zdrowia, w końcu na coś trafimy i dopiero wówczas zaczną się problemy. Wiele osób, nie tylko kobiet, boi się badań ze względu na ryzyko wykrycia nowotworu. Paraliżujący strach przed rakiem jest jedną z przyczyn diagnozowania tej choroby w jej późnym stadium. Nie warto ryzykować, wierzyć w mity na temat tego, że dopóki nie wiemy o chorobie i nie odczuwamy jej objawów, to ona nam ona nie zagraża, a także ulegać modzie na kontrowersyjne terapie. Życie jest jedno i aby o nie zadbać, trzeba przede wszystkim regularnie się badać bez strachu o wyniki, które otrzymamy.

50 lat minęło…

Życie może zacząć się po pięćdziesiątce. Odchowane dzieci, więcej czasu dla siebie i zbliżająca się emerytura to doskonały czas na realizację długo odkładanych marzeń, życie pełną piersią, zwiedzanie świata i robienie miliona rzeczy, na które do tej pory nie było czasu.

Nie będzie to możliwe, jeżeli nie zadbamy o swój stan zdrowia i zaniedbamy badania lekarskie. Po 50. roku życia organizm kobiety przechodzi wiele trudnych zmian, m.in. obserwowana jest wówczas zwiększona zachorowalność na choroby kobiece, choroby serca i układu krążenia, choroby metaboliczne, a także nadciśnienie i osteoporozę.

Badania po 50. roku życia, których nie można pominąć

Po 50. roku życia kobiecy organizm zaczyna całkiem inaczej funkcjonować. Okres klimakterium sprzyja rozwojowi wielu dolegliwości i chorób, które mogą wpływać zarówno na ogólny stan zdrowia i samopoczucie, jak i formę psychiczną oraz wygląd zewnętrzny. Aby uniknąć problemów zdrowotnych i w pełni cieszyć się życiem, trzeba się badać, nawet gdy dobrze się czujemy, bo wiele chorób rozwija się przez długi czas bezobjawowo.

W zależności od indywidualnych potrzeb lista badań dla kobiet po 50. roku życia może się wydłużać, ale absolutne minimum to:

Badania krwi wraz z OB i CPR oraz badanie moczu warto wykonać raz do roku. Dzięki nim możliwe jest szybkie wykrycie wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu np. stanów zapalnych i zakażeń bakteryjnych. Ponadto raz do roku konieczne jest wykonanie badania poziomu cukru oraz cholesterolu i trójglicerydów. To podstawowe badania kontrolne, zalecane nie tylko dla osób po 50. roku życia.

Aby mieć pewność, że stan zdrowia się nie pogarsza, a organizm funkcjonuje prawidłowo, warto przynajmniej raz na 2-3 miesiące mierzyć ciśnienie tętnicze krwi i raz do roku wykonać badanie EKG, które pozwala wykryć nieprawidłowości w działaniu mięśnia sercowego.

Cennym i ratującym życie badaniem jest test na krew utajoną w kale oraz kolonoskopia, która pozwala wyryć np. nowotwory jelita grubego, a także RTG klatki piersiowej – to badanie jest obowiązkowe u kobiet palących papierosy i powinno być wykonywane przynajmniej raz na 2 lata, nawet w przypadku rzucenia palenia.

Uwaga na choroby kobiece…

Każda kobieta, nie tylko po 50. roku życia musi badać się w kierunku ewentualnych schorzeń narządów rodnych oraz nowotworów piersi. Mammografię powinno się wykonywać co roku, szczególnie gdy w rodzinie występowały przypadki raka piersi. Niezbędna jest też cytologia, która pozwala wykryć nawet wczesne zmiany nowotworowe w szyjce macicy. Równie ważne są systematyczne badania ginekologiczne. Ze względu na to, że kobiety po 50. roku życia są szczególnie narażone na osteoporozę, trzeba także wykonać densytometrię, czyli badanie gęstości kości.

Tak naprawdę to jedynie lista podstawowych badań, które powinny zrobić kobiety po 50. roku życia. Warto do niej dopisać także badania dobierane indywidualnie pod względem np. predyspozycji genetycznych i występujących już schorzeń oraz typowych dolegliwości wieku okołomenopauzalnego np. badanie poziomu hormonów tarczycy TSH. Nie można zapomnieć również o badaniach stomatologicznych i okulistycznych.

