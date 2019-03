Rewolucja w leczeniu cukrzycy typu 2? Naukowcy opracowali proste i tanie urządzenie

Epidemia cukrzycy

W Polsce u ok. 2,2 miliona osób zdiagnozowano cukrzycę typu 2, a szacuje się, że od 750 tys. do 1 miliona osób jest niezdiagnozowanych. Cukrzyca typu 2 rozwija się u osób z insulinoopornością, która wynika głównie z wieku, nadmiaru tkanki tłuszczowej, małej aktywności fizycznej oraz niezdrowej diety. Insulinooporność tkanek zmusza trzustkę do wzrostu produkcji insuliny, której celem jest wprowadzenie glukozy z krwi to tkanki mięśniowej oraz tłuszczowej. Po pewnym czasie trzustka staje się na tyle niewydolna, że zmniejsza się jej produkcja insuliny, aż do ustania tej funkcji.

Niebezpieczne konsekwencje wysokiego poziomu cukru

Najczęściej cukrzycę typu 2 wykrywa się przypadkowo lub podczas badań kontrolnych. Leczenie opiera się na zmianie stylu życia, stosowaniu leków doustnych lub insuliny. Konsekwencją długotrwałego wysokiego stężenia glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 2 jest niewydolność nerek, uszkodzenie wzroku, niegojące się rany na stopach, zaburzenia czucia skórnego oraz zwiększone ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Lepsze wyrównanie glikemii dzięki nowym rozwiązaniom

Interesujące badanie zostało opublikowane na łamach jednego z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych: „Lancet”. Naukowcy zbadali skuteczność systemu d-Nav Insulin Guidance, amerykańskiej firmy Hygieia w kontroli cukrów u pacjentów z cukrzycą typu 2. System d-Nav to małe urządzenie, które funkcjonuje jako glukometr – na podstawie pomiarów szacuje trendy oraz doradza pacjentowi jaką dawkę insuliny powinien przyjąć. Po sześciu miesiącach stosowaniu d-Nav pacjenci osiągali lepsze wyrównanie glikemii (oceniane w stężeniu hemoglobiny glikowanej) w porównaniu z osobami, które nie korzystały z powyższego systemu. Lepsze wyrównanie glikemii udało się osiągnąć bez zwiększenia częstości występowania skutków nadmiaru insuliny, czyli hipoglikemii.

System d-Nav nie posiada takich możliwości jak połączenie pompy insulinowej z ciągłym pomiarem glikemii, które stosuje się u pacjentów z cukrzycą typu 1, jednak producent opracowali d-Nav, aby był prosty, tani i aby jak najwięcej osób z cukrzycą typu 2 mogło z niego skorzystać.

