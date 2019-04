Jeden lekarz to czasem za mało. E-konsylium zrewolucjonizuje diagnostykę chorób

Konsylium

Konsylium nazywamy zebranie lekarzy mające na celu ustalenie diagnostyki, rozpoznania oraz leczenia w przypadku chorób o zagadkowym obrazie klinicznym. Instytucja konsylium jest szczególnie często wykorzystywana w onkologii oraz w przypadku chorób reumatologicznych i neurologicznych. Problemem dla pacjenta jest często okres oczekiwania na konsylium oraz ograniczenie konsultantów do lekarzy z danego ośrodka zdrowia.

Japońskie e-konsylium

Japońscy lekarze stworzyli platformę internetową służącą do dyskusji lekarzy różnych specjalności w celu ścisłego ustalenia rozpoznania chorób śródmiąższowych płuc. Jak dotąd, w bazie znalazło się ok. 500 pacjentów z ponad 30 instytucji. Wielodyscyplinarne zespoły z całego kraju, bazując na danych klinicznych, obrazach radiologicznych oraz wynikach badań histopatologicznych, zmieniły diagnozy aż w 47% przypadków. Autorzy pierwotnie nie spodziewali się, że w przypadku aż tak dużej liczby pacjentów dojdzie do zmiany rozpoznania, co potwierdza duże znaczenie organizowania e-konsyliów. To nowoczesne podejście może zrewolucjonizować diagnostykę chorób oraz skrócić czas potrzebny na rozpoczęcie celowanego leczenia.

