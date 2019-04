Odczuwasz chroniczne zmęczenie? 6 potencjalnych przyczyn, których nie wolno bagatelizować

Zmagasz się z bezdechem sennym

Bezdech senny to rodzaj zaburzeń snu, które mogą mieć poważne konsekwencje. Już samo nagłe odcięcie dopływu tlenu jest niebezpieczne. Chorzy jednak najczęściej cierpią z powodu niewyspania i zmęczenia, ponieważ doświadczają nawet kilkuset wybudzeń w trakcie jednej nocy. Gdy wystąpi epizod bezdechu, nasz organizmu najczęściej szybko reaguje i powoduje wybudzenie się. Niektóre z tych wybudzeń potrafimy zarejestrować – np. budzimy się i nie wiemy dlaczego, więc idziemy do toalety. Oprócz zmęczenia może również wystąpić brak energii, potrzeba drzemki w pracy lub trudności w koncentracji.



Masz depresję

Bez leczenia objawy depresji mogą utrzymywać się przez tygodnie, miesiące lub nawet lata. Co więcej, nieleczona depresja może doprowadzić nawet do śmierci. Zmęczenie jest jednym z objawów, ale trzeba pamiętać, że depresja może mieć indywidualny przebieg. Do klasycznych objawów zalicza się np. problemy ze snem, uczucie pustki i beznadziei, zaburzenia odżywiania, stany lękowe.



Masz cukrzycę

Bywa, że zmagamy się ze zbyt wysokim poziomem cukru i nawet o tym nie wiemy. Niestety, nieleczona cukrzyca prowadzi do wielu groźnych powikłań zdrowotnych. Jednym z jej objawów jest chroniczne zmęczenie. Co jeszcze powinno wzbudzić niepokój? Nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, głód, utrata wagi, drażliwość, problemy ze wzrokiem.



Twoja tarczyca szwankuje

Tarczyca jest niezwykle ważnym gruczołem, który produkuje hormony, odpowiedzialne za wiele istotnych funkcji. Nadczynność tarczycy powoduje zmęczenie mięśni i osłabienie, które można zauważyć najpierw w nogach. Inne objawy to niewyjaśniona utrata masy ciała, ciągłe uczucie ciepła, zwiększona częstość akcji serca, krótsze i rzadsze miesiączki oraz zwiększone pragnienie. Niedoczynność tarczycy powoduje zmęczenie, problemy z koncentracją i bolesność mięśni, nawet przy niewielkiej aktywności. Inne objawy obejmują przyrost masy ciała z powodu zatrzymywania wody, uczucie zimna przez cały czas (nawet w cieplejsze dni), cięższe i dłuższe miesiączki oraz skłonność do zaparć.



Masz niedobór witaminy B12

Zmęczenie jest jednym z pierwszych objawów niedoboru witaminy B12. Niedobór witaminy B12 może spotkać każdego, choć najczęściej występuje u kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu, wegetarian oraz osób, które po prostu nie lubią mięsa i jedzą je sporadycznie. Niedobór witaminy B12 może też towarzyszyć niektórym chorobom, takim jak: niedoczynność tarczycy, choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie trzustki, utrudnione wchłanianie w jelitach. Do najbardziej charakterystycznych objawów niedoboru zalicza się: nerwowość, ospałość, apatię, zmęczenie, bóle głowy, problemy z koncentracją, ogólne osłabienie, stany depresyjne, anemię, owrzodzenia w jamie ustnej, zaburzenia nastroju.



Masz anemię

Niedokrwistość może być spowodowana niedoborem żelaza lub witamin, utratą krwi, krwawieniem wewnętrznym lub przewlekłą chorobą, taką jak reumatoidalne zapalenie stawów, rak lub niewydolność nerek. Zmęczenie spowodowane niedokrwistością jest wynikiem braku czerwonych krwinek, które dostarczają tlen z płuc do tkanek i komórek. Osoby zmagające się z niedokrwistością szybko się męczą.Czytaj także:

