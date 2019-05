Wyjeżdżasz za granicę? 16 szczepień, które warto rozważyć

Większość szczepień zalecanych przed wyjazdami zagranicznymi to szczepienia, które w Polsce są obowiązkowe i przeprowadza się je w wieku dzecięcym. Niestety, w ostatnich latach ilość nieszczepionych osób lawinowo wzrasta, co zwiększa też ryzyko zachorowania na schorzenia, które w wysokorozwiniętych krajach przestały być problemem. Warto przed wyjazdem za granicę sprawdzić kartę szczepień i skonsultować się z lekarzem, jeżeli nie jest ona kompletna.

Jakie szczepienia są obowiązkowe przed wyjazdem w niektóre zakątki globu?

Szczepienia dla podróżujących pozwalają ograniczyć ryzyko zachorowania na bardzo poważne schorzenia. Są one niezbędne, jeżeli wybieramy się w niektóre zakątki globu i chronią nie tylko nas samych, ale także całkiem obce nam osoby. Choroby tropikalne są niebezpieczne, więc nie warto ryzykować. Do szczepień obowiązkowych zaliczana jest, m.in.:

szczepionka meningokokowa (A+C) – obowiązkowa przed wyjazdem do Armenii;



szczepionka przeciwko febrze (żółta gorączka) – trzeba się zaszczepić, odwiedzając, m.in. Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghanę, Gujanę Francuską, Kamerun, Kongo, Mali, Niger, Togo, Rwandę, Senegal i Zair.



Szczepienia zalecane przed podróżą zagraniczną

Oprócz szczepień obowiązkowych, mamy także możliwość skorzystania ze szczepień zalecanych na, m.in.:

błonicę,



tężec,



krztusiec,



polio,



WZW A,



WZW B,



gruźlicę.



Większość osób była szczepiona na te choroby w wieku dziecięcym; są to tzw. szczepienia przypominające, które zwiększają odporność organizmu. Trzeba pamiętać, że jeżeli nie byliśmy zaszczepieni, to będziemy musieli pomyśleć o tym odpowiednio wcześnie, aby nabyć odporność.

Wyjeżdżając w niektóre zakątki świata, warto także zaszczepić się na:

wściekliznę,



dur brzuszny,



pneumokoki,



rotawirusy,



dengę,



kleszczowe zapalenie mózgu,



japońskie zapalenie mózgu,



malarię,



wirus Zika, który jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet ciężarnych.



Dokładnej informacji na temat obowiązkowych i zalecanych szczepień udzieli lekarz medycyny tropikalnej.

Dlaczego trzeba się szczepić przed dalekimi podróżami?

Szczepienia przed wyjazdem za granicę są niezwykle ważne. W niektórych zakątkach świata opieka medyczna jest na wyjątkowo niskim poziomie, co w połączeniu ze złymi warunkami sanitarnymi zwiększa ryzyko zachorowania na liczne choroby tropikalne oraz choroby zakaźne, które nie występują już w naszej strefie klimatycznej. Dbając o szczepienia, dbamy o zdrowie nasze i naszych bliskich; choć są one kosztowne, to stanowią ważną inwestycję i pozwalają bezpiecznie zwiedzać świat.

Szczepienia dla podróżnych są skutecznym sposobem na ochronę własnego zdrowia oraz chronią obce nam osoby przed zakażeniami. Biorąc pod uwagę, że coraz częściej podróżujemy i zwiedzamy świat zarówno na własną rękę, jak i z biurami podróży, nie należy oszczędzać na zdrowiu. Trzeba pamiętać, że wiele groźnych drobnoustrojów rozprzestrzenia się drogą kropelkową oraz może nas zaatakować podczas delektowania się lokalnymi przysmakami, picia wody, a także w wyniku nawet niewielkiego zranienia skóry oraz błon śluzowych. Z tego względu, zaleca się nie tylko unikanie picia wody i spożywania potraw z niepewnego źródła, ale także stosowania do mycia zębów i uszkodzonej skóry wody butelkowanej.

Podsumowując, podróże kształcą i są doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, ale mogą też zaszkodzić naszemu zdrowiu. Nie trzeba się ich obawiać, jednak warto pomyśleć o wykonaniu kompletu szczepień ochronnych, które są obowiązkowe przed wyjazdem w konkretny rejon świata oraz zalecane nie tylko przed podróżą w tropiki. Wszystkie niezbędne informacje na temat ryzyka zachorowania oraz szczepień ochronnych można uzyskać w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

