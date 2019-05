Ta prosta zmiana nawyków żywieniowych może pomóc kontrolować poziom cukru we krwi

W przypadku cukrzycy typu 2 istnieją czynniki ryzyka, takie jak styl życia czy dieta, na które mamy wpływ. Ich modyfikacja może zmniejszyć nasze szanse na zachorowanie, nawet jeśli znajdujemy się w grupie ryzyka (np. występowanie cukrzycy u członków rodziny). Naukowcy od dawna zastanawiają się, jak modelować sposób żywienia, by kontrolować poziom cukru we krwi, zapobiegać jego drastycznym wahaniom, a tym samym zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

Jedzenie w określony przedziale czasowym

Badania przeprowadzone na myszach wykazały, że jedzenie ograniczone czasowo może poprawić poziom glukozy we krwi, nawet jeśli zwierzęta mają dietę bogatą w tłuszcze. Naukowcy z University of Adelaide w Australii i Salk Institute for Biological Studies w La Jolla w Kalifornii chętnie spróbowali przeprowadzić taki eksperyment dla ludziach. Do swoich badań zaprosili 15 mężczyzn w wieku od 30 do 70 lat. Każdy z nich miał obwód talii co najmniej 102 centymetry. Uczestnicy mieli jeść posiłki w określonym 9-godzinnym przedziale czasowym każdego dnia, np. od 9:00 do 18:00 czy od 12:00 do 21:00. Przy czym badacze podkreślali, że uczestnicy nie zmieniali swojej diety, a jedynie mieli zmieścić się w ramach czasowych.

W czasie trwania badań uczestnikom regularnie mierzono poziom cukru we krwi. Okazało się, że metoda ograniczonego czasowo spożywania jedzenia pomogła poprawić kontrolę glukozy wśród uczestników. Naukowcy podkreślają jednak, że u uczestników odnotowano niewielki spadek masy ciała, co również mogło pomóc w stabilizowaniu poziomu cukru we krwi.

Czytaj także:

Stres plus brak snu to zabójcze połączenie dla serca