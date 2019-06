Naukowcy: Ten rodzaj treningu może pomóc osobom z cukrzycą

Cukrzycę typu 2 można zaliczyć do chorób cywilizacyjnych. Liczba chorób z roku na rok wzrasta, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że cukrzyca spowodowała 1,6 mln zgonów w 2016 r. Insulina jest hormonem wytwarzanym przez trzustkę w celu regulowania poziomu cukru we krwi. Gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie może jej użyć, rozwija się cukrzyca. Jednak nie tylko trzustka jest tutaj ważna. Istotne jest także funkcjonowanie naszej wątroby. Ten organ wytwarza glukozę, przechowuje i kontroluje poziom cukru we krwi. Jeśli organizm wytwarza zbyt dużo tłuszczu, ten może gromadzić się w wątrobie i prowadzić do zapalenia i niewydolności wątroby. Osoby z nadwagą są narażone na wysokie ryzyko rozwoju zarówno chorób wątroby, jak i cukrzycy.

Wątroba powinna produkować glukozę tylko na czczo, ale jeśli sygnalizacja insuliny w tkance jest osłabiona, wątroba uwalnia glukozę do krwiobiegu nawet po spożyciu węglowodanów, gdy poziom insuliny jest wysoki, a to podnosi poziom cukru we krwi.

Dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach można było uniknąć rozwoju choroby. To dlatego, że do czynników ryzyka zalicza się m.in. niezdrową dietę i brak aktywności fizycznej, a więc dwa elementy, na które mamy ogromny wpływ. Ponieważ cukrzyca jest powszechna, naukowcy dwoją się i troją, by znaleźć coraz to nowe metody walki z chorobą, zapobiegania jej, a także możliwości naturalnej regulacji poziomu cukru we krwi.

Trening siłowy a poziom glukozy we krwi

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Campinas (UNICAMP) w stanie São Paulo w Brazylii wykazało, że trening siłowy może zmniejszyć tłuszcz wątrobowy i poprawić poziom cukru we krwi u osób otyłych i chorych na cukrzycę.

Do swoich eksperymentów naukowcy zaangażowali myszy. Podzielono zwierzęta na trzy grupy:

Pierwsza grupa stosowała standardową dietę i prowadziła „siedzący tryb życia”.



Druga grupa stosowała dietę bogatą w tłuszcze przez 14 tygodni, ale przy okazji była pozbawiona aktywności fizycznej.



Trzecia grupa stosowała tę samą dietę co druga grupa przez ten sam okres, ale przeszła trening siłowy przez 2 tygodnie – polegał na wspinaniu się po schodach 20 razy dziennie w 90-sekundowych odstępach z ciężarem na ogonie.



Pod koniec badania wyniki pokazały, że chociaż myszy, które ćwiczyły, były nadal otyłe, lecz ich poziom cukru we krwi znacznie się poprawił, podczas gdy myszy z drugiej grupy nadal miały znaczne problemy z regulacją poziomu cukru we krwi.

Naukowcy przeanalizowali wpływ treningu siłowego na tkankę wątroby i stwierdzili, że wysiłek fizyczny zmniejszył tłuszcz w wątrobie o 25–30% i obniżył liczbę białek powodujących stan zapalny. Chociaż korzyści były znaczne, myszy w grupie ćwiczeniowej nadal miały około 150% więcej tłuszczu wątrobowego niż myszy, które stosowały zrównoważoną dietę.

Oznacza to, że najlepszy rozwiązaniem będzie nie tylko rozpoczęcie treningu siłowego, ale także przejście na zdrową i zbilansowaną dietę.

