Koniec z nakłuwaniem przy badaniu glikemii? Urządzenie w formie zegarka dokona dokładniejszych pomiarów

Pomiar cukru we krwi

Mierzenie poziomu cukru we krwi w tradycyjnym sposób polega na nakłuwaniu skóry igłą i naniesieniu kropli krwi na specjalny pasek do odczytu, zamontowany w urządzeniu zwanym glukometrem. Badanie to chorzy wykonują samodzielnie, w dowolnym miejscu i czasie. Choć może ratować życie, jest uciążliwe. Dzięki najnowszym technologiom niebawem chorych czeka rewolucja. Pomiaru glukozy dokona... urządzenie w formie zegarka.