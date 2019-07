Redukcja nawracającego bólu głowy czy poprawa symetrii twarzy – co potrafi zdziałać aparat ortodontyczny?

Nowy zgryz, nowa ja

Zwykle pacjent decyduje się na założenie aparatu ortodontycznego, aby poprawić swoje samopoczucie. Na fotelu dentystycznym dowiaduje się jednak, że nieprawidłowe ustawienie zębów powoduje również inne dysfunkcje narządu żucia.

– Wada zgryzu, w połączeniu z np. brakami zębowymi, może powodować problemy trawienne, ponieważ nierozdrobnione cząstki pokarmu dłużej zalegają w przewodzie pokarmowym. Zlikwidowanie stłoczenia zębów, dzięki leczeniu ortodontycznemu, ułatwia ich oczyszczanie, a w efekcie zmniejsza ryzyko próchnicy, osadzania się kamienia i chorób przyzębia – odpowiada dr n. med. Ewa Sobieska, specjalista ortodonta i adiunkt w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Medycznego.

Szkliwo nieprawidłowo ustawionych zębów jest bardziej narażone na ścieranie się, a struktury przyzębia mogą być nadmiernie i nieprawidłowo obciążane, zwłaszcza jeśli pacjent nawykowo zaciska zęby lub nimi zgrzyta. To w perspektywie długofalowej może spowodować utratę kości i rozchwianie zębów, a nawet ich utratę! Leczenie ortodontyczne jest także rozwiązaniem dla osób posiadających braki zębowe. W niektórych przypadkach, jest to sposób na pozbycie się nieestetycznej przerwy między zębami.

– Korekta zgryzu, w przypadku braku pojedynczego zęba, polega na przesunięciu zębów sąsiednich w taki sposób, że wstawianie implantu lub mostu nie będzie potrzebne. Nie zawsze jest to jednak możliwe, zwłaszcza jeśli ząb był usunięty wiele lat wcześniej. Wówczas zęby sąsiadujące nachylają się w kierunku przestrzeni po brakującym zębie i potrzebne jest ich poprawne ustawienie, z odtworzeniem miejsca na leczenie implantologiczne lub protetyczne – dodaje dr n. med. Ewa Sobieska z kliniki SMYLO.

Przeszkody na drodze leczenia

Oprócz braku refundacji leczenia ortodontycznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób dorosłych, należy wiedzieć, że nie każdą wadę uda się perfekcyjnie wyleczyć. Niektóre przypadki, zwłaszcza wymagające poprawy rysów twarzy, wymagają interwencji ze strony chirurga szczękowo-twarzowego. Dopiero takie kompleksowe leczenie może być szansą na pozbycie się ciężkiej wady zgryzu czy korektę deformacji czaszkowo-twarzowej.

– Dziecięce leczenie jest, zazwyczaj, prostsze i szybsze z wielu powodów. Kość otaczająca zęby dzieci jest mniej zmineralizowana i zęby łatwiej się w niej przesuwają. Efekty leczenia ortodontycznego są też trwalsze, gdyż włókna ozębnej, utrzymujące ząb w kości, oraz otaczające tkanki miękkie są bardziej podatne na zmianę. U osób dorosłych wymagają dłuższego czasu na regenerację i przez to zęby częściej rotują, wracając do poprzedniego ułożenia. Dlatego trwałość efektu leczenia ortodontycznego zależy w dużej mierze od tego, czy dorosły pacjent będzie stosował się do zaleceń po zdjęciu aparatu – komentuje dr n. med. Ewa Sobieska z kliniki SMYLO.

Innym czynnikiem utrudniającym przesuwanie zębów podczas leczenia aparatami ortodontycznymi jest przewlekłe przyjmowanie leków przeciwzapalnych, na cukrzycę czy osteoporozę.

–Wielu pacjentów dorosłych wymaga leczenia wielospecjalistycznego w trakcie korekty wady zgryzu. Niektórym pacjentom proponuje się równoległe ćwiczenia logopedyczne, jeśli lekarz ortodonta zdiagnozuje, że powstała wada zgryzu może mieć bezpośredni związek z nieprawidłową funkcją języka podczas wymowy czy połykania. Często też konieczna jest fizjoterapia w celu rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni twarzy i szyi. Masaże rehabilitacyjne i ćwiczenia wykonywane samodzielnie w domu pomagają w eliminowaniu bólów głowy i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

