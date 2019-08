Czy sprawność fizyczna może chronić przed chorobami psychicznymi?

Powszechne problemy zdrowotne psychiczne, takie jak depresja i lęk, stanowią coraz poważniejszy problem globalny. Zmniejszają ogólne samopoczucie i zadowolenie z życia, ale mogą również zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ryzyko przedwczesnej śmierci. Ochrona zdrowia psychicznego wymaga wdrożenia odpowiedniej i skutecznej strategii – lekarze mają tego świadomość, a badacze koncentrują się na odkryciu czynników, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób psychicznych. Chociaż nie można zmienić niektórych z tych czynników, takich jak genetyka, możliwe jest zmodyfikowanie niektórych czynników stylu życia, w tym diety i aktywności fizycznej.

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju depresji i zaburzeń lękowych

Autorzy ostatniego badania sprawdzili, czy sprawność krążeniowo-oddechowa może być skuteczną metodą zapobiegania depresji i zaburzeniom lękowym. Naukowcy podkreślają, że wcześniejsze obserwacje wykazały zwiększone ryzyko rozwoju chorób psychicznych u osób nieaktywnych. Jednak niewiele badań dotyczyło tego, czy sprawność układu sercowo-oddechowego jest bezpośrednio związana z zagrożeniem zdrowia psychicznego.

Najnowsze badanie opierało się na analizie poprzednich. Obejmowały one wyłącznie prace wykorzystujące plan badań prospektywnych. Oznacza to, że na początku badań żaden z uczestników nie miał problemów ze zdrowiem psychicznym, a badacze obserwowali je przez pewien czas, aby sprawdzić, czy nie wystąpiły jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym. We wszystkich eksperymentach oceniano wydolność krążeniowo-oddechową oraz depresję lub lęk.

Badania wykazały, że osoby z wysoką wydolnością sercowo-oddechową, wynikającą z regularnych ćwiczeń fizycznych, miały mniejsze ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych, depresji i lęku.

Wyniki analizy zostały opublikowane w Journal of Affective Disorders.

Czytaj także:

Depresja ma różne twarze. Nie musi objawiać się smutkiem