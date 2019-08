Niebezpieczne, szpitalne bakterie ewoluowały w wyniku... naszej złej diety

Clostridioides difficile jest formą bakterii, która zaburza równowagę bakteryjną jelit. Nowe badania wyjaśniają, w jaki sposób rozwija się ta bakteria, i sugerują nowe kierunki w zapobieganiu i terapii. Zazwyczaj atakuje pacjentów w szpitalach po otrzymaniu antybiotykoterapii. Jak podaje Medical News Today, jest główną przyczyną zakażeń bakteryjnych w szpitalach i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Próbki bakterii z 33 krajów

Nowe badania przeprowadzone przez Wellcome Sanger Institute, Londyńską Szkołę Higieny i Medycyny Tropikalnej oraz inne instytucje badawcze rzucają nowe światło na tę groźną bakterię. W ramach badań naukowcy zsekwencjonowali i porównali DNA 906 szczepów C. diff. Spośród nich wyizolowali 761 szczepów od ludzi, 166 od zwierząt, w tym psów, koni i świń, oraz 29 szczepów z różnych środowisk. Próbki pochodziły z 33 krajów, choć większość (aż 465) z Wielkiej Brytanii.

Po przeanalizowaniu DNA wszystkich próbek bakteryjnych naukowcy dokonali intrygującego odkrycia: C. diff. wciąż ewoluuje i podzielił się na dwa gatunki. Jeden przystosował się do łatwego przenikania do środowisk szpitalnych i infekowania ludzi. Po raz pierwszy ktoś badał genomy C. diff., żeby je zidentyfikować. Ten groźny, szpitalny szczep nazwano C. diff. clade A. Posiada on zmiany genach, które napędzają metabolizm prostych cukrów, co dało naukowcom pomysł, że bakterie mogą się rozwijać w żywicielach, których dieta jest bogata w cukier.

Nadmiar cukru w diecie sprzyja groźnym zakażeniom

Badanie na myszach potwierdziło, że bakterie te szczególnie „lubią” osobników, których dieta obfite w cukry. Zespół badawczy zauważył również, że C. diff. clade A miał różnice w genach, które napędzają tworzenie zarodników, co czyniło je bardziej odpornymi na powszechne sposoby zwalczania bakterii w szpitalach, a mianowicie silne środki dezynfekujące. Naukowcy ostrzegają, że gatunek ten wciąż się rozwija i dostosowuje.

Autorzy podkreślają, że skupienie się na zdrowszej diecie i poszukiwaniu nowych środków dezynfekujących może pomóc ograniczyć ewolucję bakterii i ułatwić ich zwalczanie.

Badania zostały opublikowane na łamach „Nature Genetics”.

