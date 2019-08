Polacy pracują nad nowym EKG z powierzchni bijącego serca

Powstał startup, który ma doprowadzić do wyprodukowania i skomercjalizowania tego produktu. Głównym twórcą urządzenia jest dr Grzegorz Suwalski, kardiochirurg z Warszawy. „Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego w skali światowej urządzenia do rejestracji sygnału elektrokardiograficznego (EKG) bezpośrednio z powierzchni bijącego serca. Urządzenie to będzie wykorzystywane podczas operacji pomostowania tętnic wieńcowych (tzw. operacji wszczepienia bajpasów) przeprowadzanej techniką bez zastosowania krążenia pozaustrojowego, czyli na bijącym sercu” – podkreśla specjalista w informacji przekazanej PAP.

Wszczepienie bajpasów jest najczęściej wykonywaną operacją kardiochirurgiczną na świecie. W 2016 r. przeprowadzono ich łącznie ponad 833 tys. Dr Suwalski uważa, że operacje na bijącym sercu to mniej inwazyjne podejście, zmniejszające ilość powikłań pooperacyjnych. „Dane rynkowe pokazują – przekonuje – że w ciągu kilku lat może ono być podejściem dominującym. Musimy jednak poprawić kilka elementów tej procedury i to właśnie planujemy wykonać”.

Pierwszym krokiem może być wprowadzenie urządzenia Heart Sense. „Na krytycznym etapie operacji zespół lekarzy czasowo pozbawiony jest dziś kluczowego narzędzia monitorującego pracę serca, jakim jest zapis EKG” – tłumaczy dr Suwalski. Najważniejszym elementem tego urządzenia jest elektroda, która będzie miała formę „płatka” posiadającego zdolność łączenia się z powierzchnią serca. Wytwarzana będzie w technologii umożliwiającej produkcję tanich elementów jednorazowego użytku.

Opracowano już architekturę techniczną aparatu Heart Sense, strategię jego komercjalizacji oraz biznes plan, w czym pomagają specjaliści BTM Innovations. „Zespół BTM Innovations, oprócz wsparcia mnie w opracowaniu strony technicznej tej innowacji, pozyskania partnerów technologicznych i stworzenia strategii komercjalizacji, pozyskał też inwestora umożliwiającego uruchomienie projektu. Opracowanie koncepcji rozwoju i powołanie do życia startupu było naprawdę długotrwałym i pełnym wyzwań procesem” – wyjaśnia dr Grzegorz Suwalski.

Projekt jest też wspierany przez program Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

