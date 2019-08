Samo przebywanie z kimś, kogo kochasz, może zmniejszyć ból fizyczny

Kiedy dotykamy kogoś w momencie, gdy się stresuje, powodujemy u niego redukcję poziomu hormonów stresu. Jego tętno spada, ciśnienie też, wyrównuje się oddech i praca serca. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że ma to bardzo korzystny wpływ na ogólne samopoczucie i zdrowie. Ale badania wykazały, że kojący dotyk może również pomóc w budowaniu układu odpornościowego.

Przewlekły stres powoduje stały wzrost hormonu stresu (kortyzolu). A gdy nasz organizm przez dłuższy czas jest w trybie gotowości, dochodzi do znacznego osłabienia układu odpornościowego. Kiedy nie może on prawidłowo funkcjonować, jesteśmy podatniejsi na infekcje. Może także dojść do rozwinięcia się poważnych chorób, np. układu krążenia. Nie ma więc wątpliwość, że dotyk ma leczniczą moc. Najnowsze badania pokazały coś więcej.

Samo przebywanie przy ukochanej osobie pomaga zwalczać ból

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Health Sciences, Medical Informatics and Technology w Hall, Austria oraz University of Balearic Islands w Palma de Mallorca, Hiszpania, właśnie to wykazało.

Według naukowców przebywanie w tym samym pokoju, co nasz ukochany partner, może poprawić naszą tolerancję na ból, nawet jeśli nie trzymamy się za ręce, w inny sposób nie dotykamy lub nie otrzymujemy wsparcia słownego. Wyniki badania zostały opublikowane w Scandinavian Journal of Pain.

Do ich badań naukowcy zaangażowali 48 par heteroseksualnych, w których partnerzy mieli średni wiek około 25 lat. Partnerzy byli razem przez średnio 3,22 lat.

Aby ocenić empatię każdego partnera, naukowcy poprosili go o wypełnienie kwestionariusza. Następnie przetestowali, jak każda osoba reagowała na ból uciskowy w dwóch różnych warunkach eksperymentalnych: kiedy byli sami i kiedy byli w obecności partnera. W drugim scenariuszu partner, choć obecny w pokoju, pozostał całkowicie bierny, nie dotykając się ani nie rozmawiając z partnerem. Aby zmierzyć wrażliwość na ból za każdym razem, naukowcy zastosowali specjalne narzędzie.

Zespół odkrył, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety okazali się bardziej odporni na ból, gdy byli w obecności swojego ukochanego.

