Ciągle ci zimno? Możesz zmagać się z poważnym niedoborem

Jod jest niezbędny do wytwarzania hormonów tarczycy, które regulują wzrost, rozwój i metabolizm. Organizm człowieka nie potrafi sam wytwarzać jodu. Według National Institutes of Health, dorośli potrzebują 150 mikrogramów dziennie. W czasie ciąży zapotrzebowanie wzrasta do 220 mikrogramów dziennie, a kobieta, która karmi piersią, potrzebuje 290 mikrogramów dziennie.

Podczas gdy jodowana sól dostarcza pewną ilość jodu, istnieje kilka innych źródeł. Należą do nich ryby i skorupiaki poławiane w oceanach lub hodowlane, mleko, ser, jaja i warzywa uprawiane na glebie bogatej w jod. Wraz z wprowadzeniem soli jodowanej niedobór jodu jest znacznie mniej powszechny niż kiedyś. Jednak nadal może się zdarzyć.

Ciche objawy niedoboru jodu

Czujesz się przygnębiony? Niedobór jodu sprawia, że tarczyca nie może prawidłowo pracować. Objawy niedoczynności tarczycy obejmują zmęczenie, zaparcia, zwiększenie masy ciała i inne ciche objawy.



Ciagle ci zimno? Dodatkowe objawy niedoczynności tarczycy to sucha skóra, wrażliwość na zimno i osłabienie mięśni.



Nie wyrabiasz się z pracą? U dorosłych łagodny do umiarkowanego niedobór jodu może upośledzać funkcje umysłowe i wydajność pracy.



Twoja szyja wygląda inaczej? Wole jest powiększeniem tarczycy i jest widocznym znakiem niskiego spożycia jodu.

Kilka faktów o jodzie

Jod jest pierwiastkiem rozpuszczalnym w wodzie. Występuje w soli kuchennej i niektórych pokarmach. Jod można też wdychać nad morzem. Na rynku występują też suplementy diety z tym pierwiastkiem. Jod bywa również często wykorzystywany do produkcji leków.

Pierwiastek ten najczęściej kojarzy nam się z pracą tarczycy, a ponieważ coraz więcej mówi się o zaburzeniach pracy tarczycy, niektórzy mogą chcieć samodzielnie suplementować jod. Lepiej jednak tego nie robić. Jeśli suplementacja jest konieczna, lekarz dobierze właściwą dawkę. Ciekawi cię poziom jodu? Lekarz prawdopodobnie zaleciłby test moczu w celu ustalenia stężenia jodu w moczu. Wynika to z faktu, że jod opuszcza ciało przez mocz. Wyniki testu wskazują, czy masz niedobór jodu.

Jod ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej funkcji tarczyc. Gruczoł wykorzystuje ten minerał do produkcji hormonów tarczycy. Pomagają one w rozwoju mózgu, gojeniu się ran, metabolizmie energetycznym.

O niedoczynności tarczycy mówimy wtedy, gdy gruczoł nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów tarczycy. Niedobór jodu ogranicza zdolność tarczycy do wytwarzania hormonów, powodując niedoczynność tarczycy. Właśnie dlatego jod kojarzymy głównie z tarczycą.

