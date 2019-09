10 września podczas Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum, z powodu późniejszych dostaw szczepionek przeciw grypie, Eksperci OPZG wezwali do szczególnej mobilizacji. Podkreślali, że warto maksymalnie wykorzystać czas do końca grudnia, aby zarekomendować i zaszczepić jak najwięcej pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych.

Opóźniony sezon szczepień przeciwko grypie

Opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie nie dotyczą jedynie naszego kraju. Co roku pod koniec lutego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydaje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciw grypie na nadchodzący sezon epidemiczny. W tym roku, proces ten, ze względu na potrzebę dokładniejszej analizy szczepów wirusa A/H3N2, wydłużył się o miesiąc, powodując opóźnienia w procesach produkcyjnych. Z tego powodu szczepienia najprawdopodobniej rozpoczną się w II połowie września, co może wpłynąć na zmniejszoną wyszczepialność lub doprowadzić do niedoborów szczepionek ze względu na skumulowanie pacjentów chcących się zaszczepić. Eksperci zebrani na Flu Forum zgodnie przyznali, że na szczepienie nigdy nie jest za późno i zalecili wykonywanie szczepień w dowolnym momencie sezonu szczepień (wrzesień-grudzień). Wskazali na wysoką skuteczność szczepień przeciw grypie także w trakcie trwania sezonu grypowego. Najistotniejszy jest nie miesiąc zaszczepienia, ale czas potrzebny na wykształcenie odporności, czyli ok. 2-3 tygodnie.

Kto jest w grupie szczególnego ryzyka?

Każdy z nas powinien zaszczepić się na grypę. Szczególnie osoby, które pracują z dziećmi i seniorami. Obowiązkowo powinno to dotyczyć personelu medycznego.

W grupie ryzyka znajdują się:

Dzieci między 6. a 59. miesiącem życia.



Osoby przewlekle chore.



Osoby z upośledzoną odpornością.



Dzieci przewlekle przyjmujące aspirynę.



Kobiety ciężarne.



Osoby skrajnie otyłe.



Osoby przebywające w ośrodkach opieki długoterminowej.

– U kobiet w ciąży zachorowanie na grypę może wiązać się ze skutkami wykraczającymi daleko poza skutki infekcji wirusowej, powodując także ryzyko dla nienarodzonego dziecka. 55 proc. powikłań grypy występuje u kobiet w drugim lub trzecim trymestrze ciąży i są to najczęściej zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa u matki, zwiększone ryzyko poronienia, porodu przedwczesnego, obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, zaburzenia rytmu serca u płodu, zwiększone ryzyko rozwiązania ciąży cięciem cesarskim. Dodatkowo szczepienie przeciw grypie kobiety w ciąży chroni również jej nienarodzone dziecko, nawet do 6 miesiąca już po jego urodzeniu – tłumaczy dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Nowe szczepienie dla dzieci

Tegoroczny sezon grypowy będzie wyjątkowy również za sprawą wprowadzenia nowej szczepionki przeciw grypie dla dzieci, podawanej donosowo, wskazanej dla dzieci od 2 do 18 roku życia. Ta bezinwazyjna metoda może zachęcić wielu rodziców do zaszczepienia swoich pociech.

Grypa – o tym mogłeś nie wiedzieć