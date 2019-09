Ten ukryty tłuszcz może zwiększać u kobiet ryzyko rozwoju cukrzycy

Chociaż nadmiar tkanki tłuszczowej jest znanym ryzykiem wielu schorzeń metabolicznych, w tym cukrzycy typu 2, ostatnie badania gromadzą dowody wskazujące, że ilość tkanki tłuszczowej nie jest jedynym czynnikiem przyczyniającym się do ryzyka.

Tkanka tłuszczowa wokół narządów wewnętrznych

Badania przeprowadzone na uniwersytecie w Uppsali w Szwecji wykazały, że tłuszcz gromadzący się wokół narządów wewnętrznych, zwany tłuszczem trzewnym, jest kluczowym czynnikiem, który podnosi ryzyko cukrzycy typu 2, szczególnie u kobiet. Przeprowadzona analiza pozwoliła im zidentyfikować tłuszcz trzewny jako główny czynnik ryzyka nadciśnienia, zawału serca i dusznicy bolesnej, cukrzycy typu 2 i hiperlipidemii.

Tłuszcz trzewny jest „niewidoczny” i ustalenie jego ilości może być trudne. Aby to zrobić, specjaliści muszą przeprowadzić kosztowne testy. Jednak istnieją pewne prostsze formy. Oczywiście, warto mierzyć obwód brzucha, by sprawdzić, czy mieścimy się w normie. Obwód brzucha u kobiet powinien być mniejszy niż 89 cm, a u mężczyzn mniejszy niż 102 cm. Warto też sprawdzić stosunek talii do bioder (WHR). Należy użyć następującego wzoru:

WHR = (obwód talii) / (obwód bioder).

Mężczyźni powinni mieć wskaźnik WHR mniejszy niż 1, podczas gdy kobiety powinny mieć wskaźnik WHR poniżej 0,8.

Kobiety są szczególnie narażone

„Dodanie dodatkowego kilograma tłuszczu trzewnego może zwiększyć ryzyko cukrzycy typu 2 ponad siedem razy u kobiet, podczas gdy ta sama ilość nagromadzonego tłuszczu zwiększa ryzyko tylko nieco więcej niż dwa razy u mężczyzn” – zauważa współautorka badań, Åsa Johansson, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Uppsali. Wzrost ryzyka występuje najszybciej u osób, które na początku mają tylko niewielkie lub umiarkowane ilości tłuszczu trzewnego.

Chociaż predyspozycje genetyczne odgrywają tu istotną rolę, niezdrowe nawyki, takie jak przejadanie się i brak aktywności fizycznej, są najważniejszymi czynnikami, jeśli chodzi o nadmierne magazynowanie tłuszczu wokół narządów.

Warto pamiętać, że tłuszcz trzewny jest niewidoczny i może występować w nadmiarze nawet u osób, które na pierwszy rzut oka oceniamy jako szczupłe.

