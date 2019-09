Dlaczego z wiekiem ludzie przybierają na wadze?

Naukowcy badali komórki tłuszczowe u 54 mężczyzn i kobiet w ciągu średnio 13 lat. W tym czasie wszyscy badani, bez względu na to, czy przybrali, czy stracili na wadze, wykazali pogorszenie przemian, to znaczy zmieniła się szybkość, z jaką lipidy (lub tłuszcze) w komórkach tłuszczowych są usuwane, a następnie odkładane i przechowywane. Ci, którzy nie spożywali mniejszej liczby kalorii, przybrali na wadze średnio o 20 procent, zgodnie z badaniem przeprowadzonym we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji i Uniwersytetu w Lyonie we Francji. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Nature Medicine”.

Przemiany a operacja bariatryczna

Naukowcy zbadali również przemiany lipidów u 41 kobiet, które przeszły operację bariatryczną, oraz to, w jaki sposób wskaźnik przemian lipidów wpłynął na ich zdolność do utrzymywania masy ciała na odpowiednim poziomie od czterech do siedmiu lat po zabiegu. Wynik pokazał, że tylko tym, którzy mieli niski wskaźnik przed operacją udało się zwiększyć poziom przemian lipidów i utrzymać obniżoną masę ciała. Naukowcy uważają, że te osoby mogły mieć więcej miejsca na poprawę przemian lipidowych niż ci, których poziom przemian przed operacją był wysoki.

„Wyniki wskazują po raz pierwszy, że procesy w naszej tkance tłuszczowej regulują zmiany masy ciała podczas starzenia się w sposób niezależny od innych czynników” – powiedział Peter Arner, profesor na Wydziale Lekarskim w Huddinge w Karolinska Institutet i jeden z głównych autorów badania. – „Może to otworzyć drzwi do nowych sposobów leczenia otyłości”.

Wysiłek fizyczny jest bardzo istotny

Wcześniejsze badania wykazały, że jednym ze sposobów przyspieszenia przemian lipidów w tkance tłuszczowej jest zwiększenie wysiłku. Te nowe badania potwierdzają tę tezę i ponownie wskazują, że długoterminowe zachowanie dobrego wyniku operacji odchudzającej dałoby lepsze rezultaty w połączeniu ze zwiększonym poziomem aktywności fizycznej.

„Otyłość i choroby związane z otyłością stały się problemem globalnym” – powiedziała Kirsty Spalding, starszy badacz na Wydziale Biologii Komórkowej i Molekularnej w Karolinska Institutet oraz jeden z głównych autorów badania. Jej zdaniem nigdy wcześniej zrozumienie dynamiki przemian lipidów i tego, co reguluje poziom tkanki tłuszczowej u ludzi nie było tak istotne.

