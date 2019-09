Regularna aktywność fizyczna w młodości a rak jelita grubego

Chociaż ma je około połowa osób w wieku 60 lat lub starszych, tylko 6 procent polipów przyczynia się do nowotworów. Zapobiega temu ich usunięcie chirurgiczne. Większość nowotworów jelita grubego i odbytnicy zaczyna się od polipów, więc ich obecność może być niepokojąca. Mogą jednak istnieć sposoby zapobiegania polipom jelita grubego.

Nowe badanie, które pojawiło się ostatnio w „British Journal of Cancer”, łączy ćwiczenia fizyczne ze znacznie zmniejszonym ryzykiem rozwoju polipów.

Polipy a ćwiczenia

Naukowcy z Uniwersytetu Sao Paulo w Brazylii we współpracy z Uniwersytetem Harvarda w Cambridge i innymi placówkami medycznymi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych przeprowadzili niedawno ciekawe badania. Wnioski autorów opierają się na analizie danych zebranych od 28250 pielęgniarek z USA, które wzięły udział w badaniu zdrowia. Począwszy od późnych lat 80. XX wieku, aż do 2011 r., kobiety co dwa lata dostarczały informacje o swoim zdrowiu, szczegółowo opisując wszelkie stany organizmu, w tym palenie, stosowanie hormonów, ciąża i menopauza. W międzyczasie polecono im podanie informacji dotyczących okresu, gdy miały 12-22 lata, o czasie i metodach dojazdu do szkoły i domu oraz umiarkowanej aktywności fizycznej, takiej jak chodzenie i o bardziej intensywnych ćwiczeniach, takich jak ćwiczenia na siłowni, pływanie i inne sporty. To pozwoliło oszacować poziom aktywności fizycznej w okresie dojrzewania.

Do czasu zakończenia ankiety w 2011 r. pielęgniarki odpowiadały również na pytania dotyczące stylu życia, które umożliwiały badaczom zebranie informacji o ich aktywności w okresie dorosłości.

Ciekawe odkrycia

Uczestniczki musiały w trakcie eksperymentu poddać się co najmniej jednemu badaniu endoskopowemu końcowych 60-80 cm jelita grubego. Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka zachorowania na raka, takich jak palenie tytoniu, zła dieta, alkohol i historia chorób w rodzinie, autorzy nowego badania zauważyli kilka wyraźnych powiązań:

Osoby, które były aktywne w wieku od 12 do 22 lat, miały o 7 procent mniejsze ryzyko rozwoju polipów gruczolakowatych w porównaniu z tymi, które ćwiczyły (z umiarkowanym natężeniem) mniej niż 60 minut każdego dnia



W przypadku uczestniczek aktywnych tylko w wieku dorosłym – w wieku od 23 do 64 lat – ryzyko zmniejszyło się o 9 procent



Kobiety, które były aktywne zarówno w młodości, jak i w wieku dorosłym, miały o 24 procent mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju jakichkolwiek gruczolakowatych polipów.

Badacze doszli też do innego zaskakującego wniosku dotyczącego rozwoju większych, zaawansowanych polipów. Aktywność zarówno w okresie dojrzewania, jak i dorosłości zmniejszyła częstość występowania tych polipów o 39 procent.