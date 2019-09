Uderzenia gorąca to nie tylko objaw menopauzy. Naukowcy sugerują zachowanie czujności!

Uderzenia gorąca większości z nas kojarzą się jako klasyczny objaw menopauzy. Szczególnie, gdy dotyczą kobiet w średnim wieku. Naukowcy jednak sugerują, by nie bagatelizować tego objawu – uderzenia gorąca mogą być oznaką wyższego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Dwie kluczowe rzeczy, które tak naprawdę odróżniają to badanie od innych, to to, że jest ono duże i wzięły w nim udział różne kobiety – białe, Afroamerykanki, Azjatki i Latynoski. Dostarcza bardzo ważnych informacji na temat objawów menopauzy i długotrwałych zdarzeń sercowo-naczyniowych.