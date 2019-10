Masz za wysokie ciśnienie? Sprawdź, jak je obniżyć

Nadciśnienie coraz częściej dotyka ludzi w średnim wieku. Szacuje się, że w Polsce zmaga się z nim nawet jedna na trzy osoby. Zwykle nie wysyła nam jasnych sygnałów oznajmiających jego obecność. Dlatego też bywa tragiczne w skutkach – nieleczone prowadzi do zawałów i innych komplikacji oraz problemów zdrowotnych.

Nadciśnienie zabija powoli?

Właściwy poziom ciśnienia tętniczego krwi wynosi do 120/80. Jeżeli wartość wynosi niewiele powyżej – do 129 w ciśnieniu skurczowym i 84 w rozkurczowym – to nadal są dobre wartości, jednak warto już w tym momencie zacząć dbać o to, by nie wzrastały bardziej. Wartości sięgające 130-139/85-89 to już ostatni dzwonek, aby podjąć konkretne kroki w celu zapobiegania nadciśnieniu.

„Zadbać o prawidłowe ciśnienie” – ale jak zrobić to skutecznie, by zahamować jego wzrost, a docelowo obniżyć i pozostać przy prawidłowych wartościach? Istnieje na to kilka sposobów, dlatego też warto się im przyjrzeć. Niemniej, jeżeli coś cię martwi, udaj się do lekarza i porozmawiaj z nim o ewentualnej konieczności leczenia.

Sposoby na walkę z nadciśnieniem