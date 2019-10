Nowe międzynarodowe wytyczne dotyczące ćwiczeń dla chorych na raka

Dobra wiadomość dla osób, które zmagają się bądź walczyły z nowotworem. Rośnie liczba domowych, potwierdzających rolę regularnych ćwiczeń fizycznych w czasie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu.

Niedawny przegląd badań, przeprowadzony przez międzynarodową grupę ekspertów kierowaną przez University of British Columbia, zaowocował opracowaniem nowych wytycznych dla osób, które przeżyły raka.

W zaktualizowanych zaleceniach, opublikowanych w Medicine & Science in Sports & Exercise, zaprezentowano wytyczne, które mają rozwiązać typowe działania niepożądane, takie jak lęk i zmęczenie, związane z diagnozą raka i leczeniem.

Nowe wytyczne dla osób z chorobą nowotworową

Zasadniczo nowe wytyczne zalecają osobom, które przeżyły, wykonywanie treningu aerobowego i wytrzymałościowego przez około 30 minut na sesję, trzy razy w tygodniu. Jest to odejście od wcześniejszych wytycznych, opublikowanych prawie dziesięć lat temu, które zalecały osobom po chorobie nowotworowej przestrzeganie ogólnych wytycznych zdrowia publicznego dla wszystkich Amerykanów – 150 minut ćwiczeń tygodniowo.

Nowe rekomendacje opierają się na merytorycznym przeglądzie i analizie rosnącej liczby dowodów naukowych w tej dziedzinie. Od czasu przedstawienia pierwszych wytycznych w 2010 r. Opublikowano ponad 2500 randomizowanych kontrolowanych prób wysiłkowych u osób, które przeżyły raka – wzrost o 281 procent.

Nowy artykuł jest tylko jednym z trzech opublikowanych artykułów, podsumowujących wyniki międzynarodowego okrągłego stołu, w którym badano rolę ćwiczeń fizycznych w zapobieganiu i kontroli raka. Okrągły stół zgromadził grupę 40 międzynarodowych interdyscyplinarnych ekspertów z różnych organizacji, którzy przeprowadzili dokładny i aktualny przegląd dowodów na temat pozytywnych efektów ćwiczeń w zapobieganiu, leczeniu i leczeniu raka.

Razem trzy artykuły zawierają nowe, poparte dowodami zalecenia dotyczące włączenia ćwiczeń fizycznych do planów profilaktyki i leczenia oraz wprowadzają nową inicjatywę Moving Through Cancer, prowadzoną przez American College of Sports Medicine, aby pomóc lekarzom na całym świecie we wdrażaniu tych zaleceń.

Nowe rekomendacje obejmują m.in.:

Dla wszystkich dorosłych ćwiczenia są ważne dla zapobiegania nowotworom i szczególnie obniżają ryzyko siedmiu powszechnych rodzajów raka: okrężnicy, piersi, śluzówki macicy, nerek, pęcherza, przełyku i żołądka.



Dla osób, które przeżyły raka, radzi się wdrożenie ćwiczeń, aby poprawić przeżycie po zdiagnozowaniu raka piersi, jelita grubego i prostaty.



Ćwiczenia w trakcie i po leczeniu raka poprawiają zmęczenie, lęk, depresję, sprawność fizyczną, jakość życia i nie nasilają obrzęku limfatycznego.

