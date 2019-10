Nabiał zwiększa ryzyko raka prostaty? Nowe doniesienia naukowców

Naukowcy przekazali do wiedzy publicznej, że wcześniejsze badania wykazały, że produkty mleczne są głównym źródłem wapnia w krajach zachodnich, w których wskaźniki raka prostaty są wysokie. I odwrotnie, w krajach azjatyckich, gdzie spożycie produktów mlecznych jest niskie, odsetek raka prostaty jest niższy. To prowadzi do dosyć oczywistych powiązań.

Nie mięso i nie ryby

Autorzy najnowszego badania nie znaleźli wyraźnego związku między zwiększonym ryzykiem raka prostaty, którego wystąpienie miałoby wiązać się z innymi pokarmami pochodzenia zwierzęcego, w tym czerwonym i białym mięsem, przetworzonym mięsem oraz rybami. Zidentyfikowali jednak zmniejszone ryzyko raka prostaty, na którego zachorowanie mogłoby nastąpić w związku z dietami roślinnymi.

„W naszej recenzji podkreślono wagę powodu do niepokoju w związku z wysokim spożyciem produktów mlecznych” – poinformował dr John Shin, onkolog z Mayo Clinic i główny autor tego badania. „Odkrycia potwierdzają również rosnącą liczbę dowodów na potencjalne korzyści wynikające z diety roślinnej” – dodał specjalista.

Rak prostaty a rodzaj żywności

Naukowcy dokonali przeglądu 47 badań opublikowanych od 2006 r. i obejmujących ponad milion uczestników, aby lepiej zrozumieć ryzyko raka prostaty związane ze spożywaniem pokarmów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wprawdzie pojawiły się wzorce skojarzeń, jednak dr Shin twierdzi, że potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć naturę i wagę tych potencjalnych zależności.

Śmiertelne ryzyko raka prostaty w samych Stanach Zjednoczonych wynosi 11,6 procent. Ten rodzaj nowotworu odnotowuje najwyższą zachorowalność i drugą najwyższą śmiertelność wśród wszystkich nowotworów u mężczyzn, z ponad 30 tysiącami zgonów rocznie.