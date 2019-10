Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego są wszędzie, ale jak wpływają na ciążę?

Bisfenol-A, ftalany i podobne substancje chemiczne są substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego występującymi w wielu towarach konsumpcyjnych, takich jak kosmetyki, mydła, lakier do paznokci i lakier do włosów. Ftalany są grupą chemikaliów i są stosowane jako plastyfikatory. Są dodawane do szerokiej gamy tworzyw sztucznych, aby uczynić je bardziej elastycznymi.

Naukowcy zmierzyli 26 EDC we krwi i moczu 718 matek w pierwszym trymestrze ciąży w Szwecji – badanie nosi nazwę SELMA.

Badali substancje, które zawierały bisfenol A (BPA) zwykle występujący w plastikowych pojemnikach na żywność i napoje, pestycydy, ftalany i inne chemikalia znajdujące się w produktach gospodarstwa domowego.

Następnie obserwowali dzieci w wieku 7 lat i stwierdzili, że matki z wyższym poziomem EO w swoim systemie miały dzieci o niższym wyniku IQ, zwłaszcza chłopców, których wyniki spadły o 2 punkty.

Substancje chemiczna zaburzające układ hormonalny wpływają na płód

To badanie jest znaczące, ponieważ większość badań ocenia jedną substancję chemiczną na raz, jednak ludzie są narażeni na wiele substancji chemicznych jednocześnie, a wielokrotne narażenie może być szkodliwe, nawet gdy poziom poszczególnych substancji chemicznych jest niski.

Odkrycia sugerują, że bisfenol F (BPF), związek, który zastąpił BPA w niektórych produktach, w największym stopniu przyczynił się do obniżenia IQ - co oznacza, że ​​BPF może nie być bezpieczniejszy dla dzieci niż BPA.

Zdaniem naukowców, chociaż usunięcie narażenia na krótkotrwałe zanieczyszczenia może wyeliminować działania niepożądane u dorosłych, narażenie w krytycznych okresach rozwoju płodu może wpłynąć na zdrowie lata później, a te substancje chemiczne mogą potencjalnie wpływać na wyniki zdrowotne w wieku dorosłym.

