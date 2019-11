Czy terapia mikroRNA zregeneruje serca po zawale?

Konsekwencją zbyt późno podjętego leczenia zawału serca jest obumarcie części komórek mięśniowych serca, co prowadzi do niewydolności serca. Komórki mięśnia sercowego wykazują niewielkie zdolności regeneracyjne, jednak być może dzięki terapii mikro-RNA czeka nas przełom we współczesnej kardiologii.

Konsekwencje zawału Zawał stanowi zagrożenie dla życia, jednak nawet po skutecznym leczeniu pacjent musi się liczyć z konsekwencjami niedokrwienia serca. Przede wszystkich obumarcie części mięśnia sercowego prowadzi do rozwoju tzw. blizny pozawałowej – obszaru, który nie potrafi się skutecznie kurczyć tak jak pozostałe fragmenty serca. W konsekwencji serce nie pracuje optymalnie, co prowadzi do niewydolności serca. Ponadto, przebudowa serca może zwiększyć ryzyko wystąpienia arytmii, a każde wystąpienia zawału zwiększa ryzyko kolejnego zawału w przyszłości. MikroRNA MikroRNA (miRNA) przypomina budową nić naszego DNA, jest jednak znacznie krótszy oraz składa się z jednej nici, a nie z dwóch nici DNA, tworzących charakterystyczny wzór helisy. Funkcjonowanie miRNA nadal stanowi dla nas zagadkę, jednak wiemy, że portafi ono regulować procesy zachodzące wewnątrz komórki. Regeneracja serca świni Na łamach prestiżowego czasopisma Nature opublikowane zostały wyniki zastosowania terapii miRNA na sercach świń po sztucznie wywołanym zawale. miRNA zostało wprowadzone do komórek serca za pomocą wektora, którym był wirus pozbawiony zdolności wywoływania poważnych dolegliwości. Po miesiącu od terapii, serca zwierząt wykazywały poprawę kurczliwości oraz zmniejszenie się blizny pozawałowej. Niestety regeneracja komórek była niekontrolowana i przebudowa serca w dłuższej perspektywie zwiększyła ryzyko groźnych dla życia arytmii. Jak wskazują naukowcy, odnowa mięśnia sercowego o rozmiarach porównywalnych z ludzkim jest możliwa, jednak wyzwanie stanowi dobór odpowiedniej dawki oraz kontrola terapii. Czy miRNA stanie kluczem do regeneracji serca po zawale? Czas pokaże, ale ten rodzaj leczenia może stać się momentem przełomowym w kardiologii. Czytaj także:

