Grzybica ogólnoustrojowa. 15 objawów, które powinny wzbudzić niepokój

Grzybica rozwijająca się wewnątrz organizmu może przez dłuższy czas nie dawać żadnych objawów lub mogą być one bardzo nietypowe, więc nie jesteśmy w stanie w porę zareagować i podjąć odpowiedniego leczenia. Co powinno skłonić do wykonania badań? W jaki sposób rozpoznać grzybicę ogólnoustrojową i jak ją leczyć?

Zagrzybienie organizmu – przyczyny

Dla zdrowego, prawidłowo funkcjonującego organizmu, bytujące naturalnie w jelitach grzyby i inne mikroorganizmy nie są zagrożeniem. Wręcz przeciwnie – nawet potencjalnie chorobotwórcze grzyby z rodzaju Candidia albicans spełniają wiele ważnych funkcji i w odpowiedniej ilości nie zagrażają zdrowiu, ale je wspomagają. Problem pojawia się w momencie, gdy następuje zachwianie naturalnej równowagi mikrobiologicznej poprzez zmniejszenie ilości i jakości bakterii kwasu mlekowego, co powoduje, że drożdżaki zaczynają nadmiernie namnażać się w jelitach. Może też dojść do sytuacji, w której źródłem kandydozy ogólnoustrojowej będą nieleczone infekcje grzybicze jamy ustnej, gardła lub zatok, ale i w tym przypadku musi zostać osłabiona odporność organizmu, spowodowana m.in. wyniszczeniem naturalnej, pożytecznej flory bakteryjnej.

Do częstych przyczyn nadmiernego rozrostu grzybów w organizmie i rozwoju grzybicy wewnętrznej, zaliczamy:

długotrwałą antybiotykoterapię (także prowadzoną równolegle z terapią osłonową),



leczenie antynowotworowe,



leczenie hormonalne,



przewlekły stres,



stosowanie niezdrowej, bogatej w cukry proste i produkty wysoko przetworzone diety,



osłabienie odporności organizmu spowodowane różnymi czynnikami,



nadużywanie alkoholu,



przemęczenie organizmu związane z intensywnym trybem życia.

Może się zdarzyć, że grzybica ogólnoustrojowa stanie się nie skutkiem np. leczenia antybiotykami lub stosowania niezdrowej diety, ale ważnym objawem, który wskazuje na konieczność przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki stanu zdrowia organizmu. Nadmierny rozrost grzybów w organizmie może wskazywać np. na postępujący rozwój niezdiagnozowanej jeszcze choroby nowotworowej.

Objawy grzybicy ogólnoustrojowej

Objawy zagrzybienia organizmu często mylnie brane są za objawy innych schorzeń, dlatego kandydoza bywa diagnozowana w bardzo zaawansowanym stadium, co wpływa na efekty i czas leczenia tego schorzenia. Do częstych objawów zagrzybienia organizmu zaliczamy, m.in.

różne objawy ze strony układu pokarmowego (biegunki, zaparcia, ból brzucha, mdłości, odbijanie, zgaga), których przyczyn nie sposób ustalić;

nawracający ból głowy,

nieprzyjemny zapach z ust,

osłabienie organizmu,

problemy z koncentracją,

nadmierną senność,

brak energii życiowej,

gorsze samopoczucie psychiczne i fizyczne,

częste łapanie infekcji wirusowych,

ból stawów,

nagłe pojawienie się objawów alergii,

nawracające infekcje intymne,

nawracające infekcje grzybicze jamy ustnej,

przewlekły stan zapalny organizmu,

ogólne złe samopoczucie bez objawów chorobowych.

Objawy kandydozy ogólnoustrojowej związane są z produkowanymi przez namnażające się grzyby toksynami, które zaburzają funkcjonowanie kolejnych atakowanych narządów.

Grzybica ogólnoustrojowa – leczenie

Leczenie grzybicy ogólnoustrojowej obejmuje przyjmowanie leków przeciwgrzybiczych, uzupełniającą terapię prebiotykami i prebiotykami, które są niezbędne do tego, aby pożyteczne bakterie mogły się namnażać w jelitach, a także stosowanie odpowiednio skomponowanej diety.

Dieta przeciwgrzybiczna uwzględnia eliminację źródeł cukrów prostych oraz pokarmów zawierających drożdże i pleśnie np. serów pleśniowych, a także zwiększenie spożycia produktów, które są z natury bogate w pożyteczne szczepy bakterii fermentacji mlekowej, czyli, m.in. przetworów mlecznych (bez dodatku cukru i owoców) i naturalnych kiszonek. W diecie osób chorych na grzybicę nie ma miejsca na produkty wysoko przetworzone, słodycze, napoje gazowane oraz alkohol. Wsparciem kuracji może być też picie naparów ziołowych o właściwościach grzybobójczych i redukujących stan zapalny organizmu. Warto włączyć do codziennej diety dużą ilość warzyw oraz produktów zawierających pełne ziarno, które dostarczają do organizmu błonnik pokarmowy.