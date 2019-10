Sięgasz po takie napoje? Narażasz się na rozwój cukrzycy typu 2

Ostatnie badania z Harvard TH Chan School of Public Health donoszą, że ludzie, którzy piją coraz więcej słodkich napojów, są narażeni na „umiarkowanie” wyższe ryzyko cukrzycy typu 2.

W badaniu śledzono spożycie napojów słodkich u 192 000 uczestników badania w ciągu 26 lat, oceniając ich ogólny stan zdrowia co 4 lata.

Naukowcy powiedzieli, że odkryli, iż ludzie, którzy pili coraz więcej napojów słodzonych cukrem, mieli 16 proc. wyższe ryzyko cukrzycy typu 2. Czy to oznacza, że lepiej przejść na napoje dietetyczne? Niestety nie. Ludzie, którzy pili napoje sztucznie słodzone mieli o 18 proc. wyższe ryzyko cukrzycy typu 2, ale autorzy badania ostrzegają, że inne zmienne mają wpływ na to odkrycie. Chociaż aspartam nie podnosi poziomu cukru we krwi natychmiast po spożyciu, słodzik może potencjalnie wpływać na poziom kortyzolu i insulinooporność.

Cukrzyca typu 2 – profilaktyka

Zamiast dostarczać organizmowi cukier w formie płynnej, zdecydowanie lepiej nawodnić organizm zwykłą wodą. A kalorie zawarte w słodzonym napoju zdecydowanie lepiej przyjąć w postaci stałej – mogą to być choćby owoce. W nich też znajdziemy cukier, ale także mnóstwo błonnika.

Rezygnacja ze słodkich napojów jest jednym z najprostszych sposobów na zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy, otyłości i innych poważnych chorób.

