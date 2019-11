Mężczyźni też chorują na Hashimoto. Które objawy powinny wzbudzić niepokój?

Choroba Hashimoto to przewlekłe zapalenie tarczycy. Dotyka ona zazwyczaj kobiety, jednak okazuje się, że również mężczyźni mogą na to chorować. Jakie są charakterystyczne objawy i kiedy należy udać się do specjalisty? O tym w programie „Dzień Dobry TVN” mówił dietoterapeuta Marek Zaremba.

Choroba autoimmunologiczna ma miejsce, gdy układ obronny twojego organizmu, zwany układem odpornościowym, myli normalne części ciała w przypadku obcych najeźdźców i atakuje je. Chorobą autoimmunologiczną, która zwykle powoduje niedoczynność tarczycy u kobiet i mężczyzn, jest zapalenie tarczycy Hashimoto. Ponieważ choroby autoimmunologiczne częściej występują u kobiet, mężczyźni rzadziej mają Hashimoto.

Objawy Hashimoto u mężczyzn

Ponieważ choroba Hashimoto zaburza ogólny metabolizm organizmu, niektóre objawy u kobiet i mężczyzn są takie same.

Najczęstsze objawy to:

Uczucie zimna



Szybkie męczenie się



Sucha skóra i łamliwe paznokcie



Zaparcia



Depresja



Problemy z koncentracją



Ból mięśni



Przybranie na wadze



Obrzęk tarczycy, zwany wolem

Utrata zainteresowania seksem i problemy z erekcją to objawy, które mogą mieć niektórzy mężczyźni.

Czytaj także:

