Wciąganie tabaki – czy jest bezpieczne?

Tabaka to wysuszone, drobno sproszkowane liście tytoniu. W składzie tabaki często występują też różne aromaty. Wciąganie tabaki na jakiś czas przestało być modne w kręgach osób młodych, jednak obecnie powraca i tym sposobem przyjmowania nikotyny zaczynają interesować się nawet kilkunastoletnie dzieci. Jak tabaka wpływa na organizm?

Historia tabaki

Tabaka ma długą historię. Wciąganie tabaki było praktykowane już przez Indian zamieszkujących Amerykę Północną i Amerykę Południową. Dzięki Krzysztofowi Kolumbowi stała się popularna początkowo jedynie wśród arystokracji, a następnie „oczarowała” mniej zamożnych mieszkańców Europy. Co ciekawe, początkowo była stosowana w celu leczenia różnych schorzeń i dolegliwości zdrowotnych np. bólu zęba i kataru.

W Polsce tabaka stała się popularna na przełomie XVII i XVIII wieku; uważa się, że przybyła do nas z Francji. Przez bardzo długi czas można było bezkarnie korzystać z tej formy przyjmowania nikotyny, jednak zdarzały się okresy, kiedy tabaka stawała się nielegalną używką. W roku 1996 całkowicie zakazano jej produkcji i sprzedaży na terenie Polski, ale po 4 latach obowiązywania zakazu, został on zniesiony. Obecnie tabaka powraca do łask i jest postrzegana jako nieszkodliwy zmiennik papierosów. Niestety, używka ta zawiera nikotynę, dlatego nie jest bezpieczna dla zdrowia, a jej stosowanie może wiązać się z wieloma problemami zdrowotnymi.

Po co zażywa się tabakę?

Zażywanie tabaki, czyli wciąganie sproszkowanego tytoniu przez nos jest jednym ze sposobów na dostarczenie do organizmu nikotyny, która zaliczana jest do substancji psychoaktywnych. W tym przypadku nikotyna dostaje się do organizmu bezpośrednio poprzez błonę śluzową nosa. Wciąganie tabaki powoduje uczucie odprężenia, redukcję stresu i zwiększenie koncentracji.

Nikotyna uznana została przez WHO, czyli Światową Organizację zdrowia za narkotyk i jak każda inna substancja psychoaktywna powoduje wiele szkód w organizmie. Należy ona do grupy neurotoksyn, które upośledzają funkcjonowanie układu nerwowego. Jest też substancją silnie uzależniającą. Zażywanie tabaki nie jest dobrą alternatywą dla papierosów, które również dostarczają do naszego organizmu nikotynę oraz kilkaset substancji o rakotwórczym działaniu. Żaden ze sposobów dostarczania do organizmu nikotyny nie jest dobry dla naszego zdrowia!

Skutki uboczne zażywania tabaki

Tabaka nie jest nieszkodliwą używką. Jej zażywanie wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi oraz dolegliwościami zdrowotnymi, które wynikają z dostarczania do organizmu nikotyny, a także podrażnienia śluzówki dróg oddechowych. Wciąganie tabaki prowadzi do:

częstego występowania krwawień z nosa,



pieczenia błony śluzowej nosa,



bolesnych owrzodzeń i nadżerek błony śluzowej nosa,



bólu głowy,



nudności i wymiotów,



drżenia rąk,



kołatania serca,



przyśpieszenia tętna i zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.

Dodatkowym skutkiem ubocznym wciągania tabaki może być przedawkowanie nikotyny i wszystkie wiążące się z nim nieprzyjemne i niebezpieczne dla zdrowia objawy. Co więcej, długotrwałe zażywanie tabaki może prowadzić do rozwoju nowotworów m.in. w obrębie błony śluzowej nosa.

Podsumowując, tabaka, choć głęboko zakorzeniona w niektórych kulturach, nie jest bezpieczną używką. Jej wciąganie może powodować wiele negatywnych skutków zdrowotnych, które nie ograniczają się jedynie do dolegliwości związanych z błoną śluzową nosa. Zażywanie tabaki jest szkodliwe także dla naszego układu nerwowego i może powodować szereg schorzeń oraz dolegliwości związanych z dostarczaniem do organizmu czystej nikotyny, która nie tylko jest substancją silnie uzależniająca, ale także wpływa na pojawienie się m.in. problemów kardiologicznych.

