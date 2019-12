Czy mammografia pomoże wskazać, której kobiecie grozi niewydolność serca?

Mammogramy wykorzystują promieniowanie rentgenowskie o niskiej energii do „skanowania” tkanki piersi pod kątem nieprawidłowości, które mogą być oznakami raka. To pierwszy etap, jeśli chodzi o diagnozowanie raka piersi we wczesnych stadiach. Mammogramy wykrywają jednak nie tylko potencjalne guzy nowotworowe. Jak się okazuje, pokazują także powstawanie zwapnień tętnic piersiowych, które są nagromadzeniem wapnia w tętnicach piersi.

Takie jest przynajmniej odkrycie ostatnich badań przeprowadzonych przez dr Quana Minha Bui i współpracowników z University of California w San Diego. Dr Bui i zespół zaprezentowali swoje wyniki podczas tegorocznych Sesji Naukowych American Heart Association, które odbyły się w listopadzie w Filadelfii.

Dwie pieczenie na jednym ogniu

Zwapnienie tętnic piersi jest często związane z wapniem w tętnicy wieńcowej – niebezpiecznym nagromadzeniem osadu wapnia w tętnicach, które transportują dotlenioną krew do serca – szczególnie u kobiet. Wapń w tętnicach wieńcowych sam w sobie jest silnym markerem chorób sercowo-naczyniowych, a lekarze wykorzystają skany tomografii komputerowej (CT) do badania tych nagromadzeń u osób, które ich zdaniem są zagrożone.

Dr Bui i współpracownicy twierdzą, że zwapnienie tętnic piersi może pomóc w identyfikacji kobiet, które mogą być narażone na problemy sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca, udar i niewydolność serca, w których serce nie jest w stanie skutecznie pompować krwi.

W szczególności badacze twierdzą, że mammogramy – które kobiety w pewnym wieku często podejmują jako zwykłe procedury przesiewowe – mogą pomóc lekarzom wykryć nie tylko raka, ale także ryzyko chorób serca. Wyjaśniają, że testy te mogą to zrobić, podkreślając obecność nagromadzeń wapnia w tętnicach piersiowych.

