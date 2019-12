Czy brzydka pogoda zwiększa ryzyko zachorowania na raka?

Dowiedziono, że zwiększona ekspozycja na promieniowanie UV ze słońca zwiększa ryzyko raka skóry. Nowe badanie wskazuje, że opady i chłodniejszy klimat też mogą podnosić ryzyko nowotworów. Lista czynników ryzyka jest już długa, ale naukowcy nadal pracują nad odkryciem pełnego zakresu.

Czytaj także:

Białko podnosi ryzyko raka i tłumi odporność przeciwnowotworową?

Klimat a zachorowalność na raka

Nowe badanie weryfikuje potencjalną rolę opadów atmosferycznych i strefy klimatycznej w kwestii ryzyka zachorowania na raka. Autorzy wzięli pod uwagę temperaturę i poziom wilgoci na danym obszarze. Nie sugerują, że zwiększone opady deszczu, temperatura i wilgotność bezpośrednio powodują raka. Jednak wyjaśniają, w jaki sposób te czynniki klimatyczne „mogą zwiększać narażenie na czynniki rakotwórcze, działając jako nośniki lub zwiększając naturalne biotyczne wytwarzanie czynników rakotwórczych”. To badanie jest pierwszym w USA, które szuka związku między wskaźnikami raka, opadami atmosferycznymi i strefą klimatyczną.

Naukowcy zebrali dane na temat raka piersi, jajnika, płuc, jelita grubego i prostaty. Mieli także dostęp do danych o zachorowalności na raka, klimacie i danych demograficznych. Ze względu na duży rozmiar zestawów danych badacze zdecydowali się na losową analizę 15 stanów USA. Były to Arizona, Arkansas, Kalifornia, Connecticut, Georgia, Iowa, Massachusetts, Nowy Jork, New Jersey, Oklahoma, Karolina Południowa, Teksas, Utah, Waszyngton i Wisconsin.

Czytaj także:

Naukowcy wykorzystują wąglika do walki z rakiem

Odkryto istotne związki

Naukowcy wzięli pod uwagę wiek, płeć, pochodzenie etniczne, poziom dochodów, wiek populacji i jej różnorodność, ponieważ wszystkie te czynniki mogą wpływać na wskaźniki zachorowań na raka. „Efektem zwiększonych opadów był wzrost zachorowalności na wszystkie nowotwory. Podobnie strefa klimatyczna była znacząca dla wszystkich wyników dotyczących raka”.

Ogólnie częstość zachorowań na raka była wyższa w bardzo zimnych regionach w porównaniu z gorącym, suchym klimatem. Jednak kiedy zespół podzielił raka na typy, były wyjątki. Na przykład rak płuc był najbardziej rozpowszechniony w gorących i suchych strefach. Badanie miało również pewne ograniczenia. Na przykład naukowcy przeanalizowali tylko 15 stanów, więc wzorzec może nie być prawdziwy dla innych krajów.

Warto również zauważyć, że naukowcy nie uwzględnili wszystkich rodzajów raka w swoich analizach. Różne rodzaje raka mogą nie być zgodne z tymi wzorcami – jak miało to miejsce w przypadku raka płuc. Ponadto charakter badań obserwacyjnych oznacza, że ​​mogą istnieć inne zmienne kształtujące związek, którego ta analiza nie wychwyciła. Potrzebne są dalsze badania w celu potwierdzenia wyników.

Jak deszcz może wpływać na raka?

Autorzy badania mają kilka teorii, które pomogą odkryć ten niezwykły związek. Wyjaśniają na przykład, że w konkretnych regionach zwiększone opady wpływają na zawartość w glebie pierwiastków alkalicznych, takich jak magnez i potas. To sprawia, że ​​gleba jest bardziej kwaśna. W kwaśnych glebach, a także w zimniejszych strefach bakterie utleniające amoniak są bardziej powszechne. Bakterie te przekształcają amoniak w azotyny. W bardziej kwaśnych warunkach azotany mogą przekształcać się w kwas azotowy uwalniany do atmosfery, a ten kwas jest czynnikiem rakotwórczym. W takim przypadku można oczekiwać, że substancje rakotwórcze znajdujące się w powietrzu najbardziej wpłyną na występowanie raka płuc – ale naukowcy odkryli, że było odwrotnie.

Innym możliwym czynnikiem relacji między zwiększonym występowaniem opadów i raka jest witamina D. Skóra wytwarza witaminę D w odpowiedzi na promieniowanie UV ze słońca. Niektórzy badacze sugerują, że niedobór witaminy D może być czynnikiem ryzyka niektórych nowotworów. W regionach deszczowych, gdzie jest mniej światła słonecznego, może to odgrywać pewną rolę.

Inna teoria autorów badania obejmuje „przepracowany” metabolizm. Wyjaśniają, że w zimniejszych klimatach ciało jest poddawane stresowi metabolicznemu, gdy próbuje utrzymać temperaturę ciała.

Czytaj także:

Chcesz zapobiec rakowi jelita grubego? Jedz te produkty