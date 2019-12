Rak piersi. Większość kobiet, które przeżyły 10 lat, umiera z innych powodów niż rak

Naukowcy przeprowadzili niedawno największą populacyjną długoterminową analizę retrospektywną przyczyn nienowotworowych zgonów wśród pacjentów z rakiem piersi. Odkrycia zostały opublikowane wcześnie online w CANCER, recenzowanym czasopiśmie American Cancer Society.

Przeżywalność wśród chorych na raka piersi

Wskaźniki przeżycia pacjentów z rakiem piersi znacznie się poprawiły w ciągu ostatnich czterech dekad, a wielu pacjentów ostatecznie umrze z przyczyn niezwiązanych z rakiem. Z jakich? To postanowili sprawdzić naukowcy. Spośród 754 270 kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi w latach 2000–2015 24,3 procent zmarło do końca 2015 r. Największa liczba zgonów (46,2 procent) nastąpiła w ciągu jednego do pięciu lat od diagnozy, a większość z nich była spowodowana rakiem piersi lub innymi nowotworami. Jednak liczba zgonów związanych z rakiem piersi zmniejszała się z upływem lat i ostatecznie zostały przezwyciężone przyczynami śmierci niezwiązanymi z rakiem piersi. W ciągu pięciu do dziesięciu lat od diagnozy około połowa pacjentów zmarła z przyczyn innych niż rak piersi, podczas gdy większość tych, którzy przeżyli ponad 10 lat zmarła z przyczyn innych niż rak piersi.

Najczęstszymi nienowotworowymi przyczynami śmierci w ciągu 10 lat od rozpoznania były choroby serca, a następnie choroby naczyniowo-mózgowe. Po ponad 10 latach od diagnozy najczęstszymi przyczynami śmierci nienowotworowymi były choroby serca, a następnie choroba Alzheimera.

Wyniki będą pomocne dla osób, które przeżyły raka piersi, w rozmowach z lekarzami na temat ich przyszłego zdrowia.

