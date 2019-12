Które testy diagnostyczne możemy samodzielnie wykonać w domu?

Obecnie coraz więcej osób chce samodzielnie monitorować swój stan zdrowia, a domowe testy diagnostyczne im to umożliwiają. Które z nich można przeprowadzić, nie udając się do lekarza? O tym w studiu mówiła farmaceutka Paulina Front.

Podczas wykonywania domowego testu badanym materiałem może być:

mocz,



kał,



krew



ślina,



wydzielina pochwowa.



Jak podkreśliła farmaceutka, test jest wskazówką, która powinna skłonić nas do wizyty u lekarza i dokładnego sprawdzenia naszego stanu zdrowia. Jednym z najczęściej wybieranych testów jest test CRP, który pozwala nam sprawdzić, czy zmagamy się z infekcją bakteryjną czy wirusową. To szczególnie przydatne w przypadku dzieci. Test ten może być wskazówką, czy konieczne jest wdrożenie antybiotykoterapii.

Ekspertka podkreśliła też, by w trakcie wykonywania domowego testu diagnostycznego trzymać się instrukcji i postępować zgodnie z zaleceniami. To samo tyczy się odczytywania wyniku. Warto zapytać farmaceutę, jaki test diagnostyczny wybrać i jak go wykonać.

