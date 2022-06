Przenikliwe zimno – 12 przyczyn nietolerancji na zimno

Niektórym osobom jest ciągle zimno. Może mieć to związek z wieloma mniej lub bardziej poważnymi schorzeniami oraz dolegliwościami zdrowotnymi, dlatego warto zawsze skonsultować nietypowe uczucie zimna z lekarzem.

Termoregulacja – co to jest i na czym polega?

Termoregulacja to zdolność organizmu do utrzymania właściwej temperatury ciała. U człowieka wynosi ona 36,6 stopnia Celsjusza i sprawia, że wtedy czujemy się najlepiej. Każda zmiana temperatury świadczy o jakimś problemie zdrowotnym, choć ludzie mogą mieć indywidualnie trochę niższą temperaturę. Odchylenie o jedną czy dwie dziesiąte nie oznacza nic złego, natomiast temperatura niższa o 0,5 stopnia Celsjusza może świadczyć o osłabieniu organizmu.

Ciągłe uczucie zimna, wrażenie, że mamy zimne stopy i dłonie czy że trzęsie nas zimno, nie jest jednak niczym dobrym. Może mieć różne przyczyny i wynikać z problemów z układem krążenia, niewłaściwym funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego, niedoborów żelaza w organizmie czy chorób tarczycy.

Zmniejszona tolerancja na zimno

Trudno jest jednoznacznie określić, kiedy mamy do czynienia ze zmniejszoną tolerancją na zimno. Przyjmuje się, że ma to miejsce wówczas, gdy przy odczuwanych przez większość osób jako korzystne warunkach termicznych odczuwamy nietypowy i niewspółmierny do temperatury otoczenia chłód. Może to świadczyć m.in. o zaburzeniach metabolicznych oraz być pierwszym objawem wielu różnych schorzeń np. o podłożu psychicznym. O zmniejszonej tolerancji na zimno nie musi świadczyć uczucie chłodu, które dotyczy całego ciała; czasami uczucie zimna pojawia się jedynie w określonych miejscach na ciele, np. dotyczy dłoni, stóp, głowy, nosa lub uszu.

Zdiagnozowanie przyczyny zmniejszonej tolerancji niskich temperatur obejmuje m.in. wykonanie podstawowych badań diagnostycznych, które mogą ujawnić np. zaburzenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego oraz zaburzania funkcji krwiotwórczych. W przypadku braku wyraźnych przyczyn dolegliwości często okazuje się, że ma ona podłoże nerwicowe.

Uczucie zimna a płeć

Odczuwanie zimna częściowo zależy od płci. Kobiety zazwyczaj częściej czują chłód, szybciej marzną. Wynika to z innej budowy fizjologicznej, a także innego funkcjonowania układu hormonalnego. Estrogeny sprawiają, że kobiety w inny sposób odczuwają chłód, ponieważ szybciej zwężają im się naczynia krwionośne. Są też bardziej podatne na wychłodzenie, bo mają cieńszą i bardziej wrażliwą skórę.

Zmniejszona tolerancja na zimno – przyczyny

Istnieje wiele możliwych przyczyn nadmiernego odczuwania zimna. Poniżej opisujemy 5 częstych schorzeń, które mogą powodować, że tolerancja na zimno zaczyna się zmniejszać. Poniższe objawy zawsze powinny zostać skonsultowane lekarzem.

1. Niedobór żelaza w organizmie

Dość częsta u osób w różnym wieku (w szczególności kobiet) anemia to jedna z najczęstszych przyczyn pojawienia się zmniejszonej tolerancji na zimno. W tym przypadku uczuciu chłodu najczęściej towarzyszą też inne objawy, które jasno wskazują, że konieczna jest wizyta u lekarza. Należą do nich:

ciągłe uczucie zmęczenia,

zawroty głowy,



osłabienie,

bladość skóry i błon śluzowych,

nadmierna senność,

krwawienie z dziąseł,

pieczecie języka,

problemy z kondycją fizyczną,

bóle w klatce piersiowej i kołatanie serca.

Anemię można zdiagnozować na podstawie podstawowego badania krwi. Jest ono niezwykle ważne, bo podobne objawy występują na początku bardzo poważnych schorzeń np. nowotworów krwi.

2. Niedobór witaminy B12

Przenikliwe zimno może również być spowodowane niedoborem witaminy B12 w organizmie. Sprzyja on powstaniu anemii, zaburzeniom procesów krwiotwórczych, osłabieniu organizmu, a także rozwojowi schorzeń neurologicznych.

Aby uzupełnić niedobór witaminy B12, należy stosować odpowiednio zbilansowaną dietę. Powinny w niej znaleźć się produkty pochodzenia zwierzęcego, m.in. wątróbki, ale też nabiał czy ryby. Suplementy poprawiające ogólne funkcjonowanie organizmu często zawierają witaminę B12. Jej dawkowanie powinno być jednak uzależnione od niedoborów, dlatego zamiast sięgać po suplementy, lepiej jest wykonać dokładne badania krwi.

3. Niedoczynność tarczycy

Choroby tarczycy mogą powodować zarówno uczucie zimna, jak i uderzenia gorąca. W przypadku niedoczynności tarczycy mamy właśnie do czynienia z przejmującym uczuciem chłodu, które skłania nas do zakładania grubej kurtki, kiedy ludzie wokół nas komfortowo czucia się w lekkim swetrze. Oprócz zmniejszonej tolerancji na zimno niedoczynność tarczycy powoduje także wzrost masy ciała, problemy z odchudzaniem, przewlekłe zmęczenie oraz przesuszanie skóry.

4. Kłopoty z krążeniem

Przenikliwe zimno może także sygnalizować problemy z funkcjonowaniem układu krążenia. W takiej sytuacji często występują zimno dłonie i zimne stopy. Gdy krew wolniej krąży, przemiana materii zwalnia, a ty odczuwasz uczucie zimna. Do problemów w funkcjonowaniu układu krążenia mogą przyczynić się stojąca lub siedząca praca, niedoczynność tarczycy, stosowanie niektórych leków, choroby autoimmunologiczne, życie w stresie lub nadmierne stosowanie używek.

Aby poprawić krążenie, warto zacząć się ruszać. Regularna aktywność fizyczna, nordic walking, jogging, mogą pomóc przyspieszyć krążenie i poprawić metabolizm. Warto również wykonać badania, a jeśli lekarz zaleci, przyjmować leki, które przyspieszą krążenie

5. Niedowaga

Kolejną z przyczyn pojawienia się zmniejszonej tolerancji na zimno jest nadmierna utrata masy ciała. Może być ona wynikiem nierozsądnego odchudzania, choroby np. nadczynności tarczycy, stresu, schorzeń nowotworowych oraz wielu innych chorób i dolegliwości zdrowotnych. Przejmujące uczucie chłodu często towarzyszy osobom, które należą do grupy ektomorfików, czyli osób z wyjątkowo niskim procentem tkanki tłuszczowej i szybką przemianą materii.

6. Nerwica i depresja

Różne rodzaje nerwicy oraz depresja i inne schorzenia o podłożu psychicznym także mogą powodować zmniejszoną tolerancję na zimno, która początkowo pojawia się jedynie w sytuacjach stresowych lub uważanych przez osobę chorą za niekomfortowe. W tym przypadku często pojawiają się także liczne objawy somatyczne np. zawroty głowy, duszności, uczucie odrealnienia, problemy z układem pokarmowym oraz drżenie ciała.

7. Choroba z Lyme

Coraz częstszą przyczyną nietolerancji niskich temperatur i nadmiernego odczuwania chłodu jest choroba z Lyme lepiej znana pod nazwą borelioza. W zależności od tego, jaki narząd lub układ zaatakują krętki boreliozy, uczuciu zimna mogą towarzyszyć inne objawy np. ból głowy, ból stawów, ból mięśni, zaburzenia neurologiczne oraz nawracające infekcje, które przypominają grypę. Borelioza nie zawsze musi objawiać się tzw. rumieniem wędrującym, który uważany jest za jej charakterystyczny objaw.

8. Zbyt mało tkanki mięśniowej

Przenikliwe zimno może wynikać również z niedożywienia lub zbyt małej tkanki mięśniowej w organizmie. Osoby bardzo szczupłe są bardziej podatne na wyziębienie i mogą częściej odczuwać zimno. Z dnia na dzień co prawda nie przytyjemy, ale możemy popracować nad wzrostem masy mięśniowej, zwyczajnie rozpoczynając ćwiczenia. Już po miesiącu treningów możemy zwiększyć masę mięśniową od 0,5 do 1 kg.

9. Cukrzyca

Odczuwanie zimna może wywoływać również cukrzyca. Choroba wywołuje odczucie drętwienia czy mrowienia w palcach. Tego rodzaju objawy mogą pojawiać się powoli, wiele osób nie zdaje sobie z nich sprawy. Warto wykonać badania cukru, zwłaszcza jeśli pojawiają się również inne sygnały ze strony organizmu świadczące o chorobie takie jak suchość skóry, ciągłe pragnienie czy nadmierne oddawanie moczu. Przy diagnostyce cukrzycy stosuje się test obciążenia glukozą.

10. Brak wystarczającej ilości snu

Niekiedy przenikliwe zimno związane jest z nieodpowiednią ilością snu. Jeśli jesteśmy niewyspani, czujemy się zmęczeni i osłabieni. Nie mamy odpowiedniej ilości energii, czujemy piasek pod powiekami, jest nam zimno. Wystarczy jedna nieprzespana noc, by wydajność organizmu znacznie spadła.

Pamiętajmy, że niedobór snu zwiększa produkcję kortyzolu w organizmie. To zwiększa stres i wyzwala napięcie nerwowe. Zbyt mała ilość snu obniża kondycję psychiczną, przyczynia się do pogorszenia nastroju, sprawia, że czujemy się zniechęceni do życia. Koncentracja i zdolność kojarzenia faktów ulegają osłabieniu, ciężko nam się skupić na wykonywanych zadaniach. Wystarczy jedna dobra noc, w czasie której nadrobimy sen, by poczuć się lepiej.

11. Anemia, niedowaga, niskie BMI

Kolejną przyczyną odczuwania przenikliwego zimna jest niedowaga. Niskie BMI poniżej 18 przyczynia się do wzrostu ryzyka wystąpienia niedokrwistości z niedoboru żelaza, zaburzeń krążenia, parodontozy, nasilenia stanów depresyjnych.

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, należy zdrowo się odżywiać i regularnie przyjmować posiłki. W diecie powinny znaleźć się witaminy i mikroelementy, a także składniki odżywcze pomagające organizmowi dobrze funkcjonować.

12. Odwodnienie

Przenikliwe zimno i odczuwanie chłodu mogą być związane również z odwodnieniem organizmu. Przestrzeganie wypijania 2 litrów płynów dziennie pomaga zapobiec odwodnieniu i ewentualnym jego skutkom. Jest to groźny stan, ponieważ powoduje nie tylko zawroty głowy i suchość skóry, ale także wywołuje skurcze mięśni.

Co jeszcze może powodować uczucie zimna? Często zmniejszona tolerancja na zimno jest pierwszym objawem wirusowych infekcji sezonowych, chorób zakaźnych wieku dziecięcego, przemęczenia organizmu oraz ciąży.

