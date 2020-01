Nowe cząsteczki wykazują silne i selektywne działanie przeciwko komórkom nowotworowym jajnika

Grupa kierowana przez naukowca powiązanego z São Carlos Chemistry Institute (IQSC-USP) z Uniwersytetu São Paulo w Brazylii opracowała nowy związek palladu, który działa przeciwko komórkom raka jajnika bez wpływu na zdrowe tkanki. Pallad jest srebrzystym białym metalem należącym do tej samej grupy co platyna.

Cząsteczka działa bardziej selektywnie i silniej in vitro niż cisplatyna, chemioterapia na bazie platyny, która jest stosowana do leczenia kilku rodzajów raka (takich jak rak jąder, pęcherza i głowy i szyi). Ten nowy związek ma również tę zaletę, że jest skuteczny przeciwko nowotworom jajnika, które są oporne na cisplatynę.

Artykuł opisujący badanie i podpisany przez naukowców z Brazylii, Wielkiej Brytanii i Włoch został opublikowany w Dalton Transactions.

Jak wyjaśnili naukowcy, związki palladu są szybko metabolizowane u ludzi, co utrudnia ich penetrację do komórek nowotworowych i uniemożliwia im osiągnięcie celu molekularnego. Dlatego, aby ich zastosowanie w leczeniu raka było wykonalne, konieczne było opracowanie cząsteczek zdolnych do tworzenia bardziej stabilnych gatunków palladu. Ideą jest uzyskanie cząsteczki, którą można przetestować na modelach zwierzęcych z większą szansą na sukces. Dopiero po udanych testach w tych modelach możliwe będzie rozpoczęcie prób klinicznych.

Czym jest rak jajnika?

Najczęstszym rodzajem raka jajnika jest rak nabłonkowy, który powstaje w warstwie komórek pokrywających jajniki i jamę brzuszną. Ta choroba stanowi około 85 do 90 procent wszystkich przypadków raka jajnika. Nie można mylić go z torbielą jajnika, ponieważ ona zazwyczaj nie wykazuje cech nowotworu. Kobiety po menopauzie z torbielami jajników są bardziej zagrożone rakiem.

Przyczyny zachorowań nie są do końca ustalone, jednak ryzyko rozwoju choroby wzrasta z wiekiem. Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko choroby to:

Ciąża powyżej 35. roku życia



Liczne poronienia



Stosowanie leków na płodność



Terapie androgenowe



Wystąpienie raka jajnika, raka piersi lub raka jelita grubego w rodzinie



Zachorowanie na raka piersi

Mutacja genetyczna (np. BRCA1 lub BRCA2).

