Kłucie w prawym boku – co może oznaczać?

Ból w prawym boku nie jest niczym przyjemnym. Niezależnie od nasilenia i charakteru jest uciążliwy, a czasami trudny do zwalczenia standardowymi metodami. Kiedy wymaga zasięgnięcia pomocy lekarskiej i jakie choroby może zwiastować?

Kłucie w prawej górnej części brzucha

Ból prawej górnej części brzucha może różnić się intensywnością w zależności od przyczyny. Może wydawać się zarówno bólem tępym, jak i ostrym oraz przeszywającym. Jeśli trwa dłużej niż kilka dni, należy wybrać się do lekarza w celu sprawdzenia, co takiego się dzieje. Powinieneś natychmiast szukać pomocy medycznej, jeśli doświadczasz:

silnego bólu brzucha

gorączki



uporczywych nudności i wymiotów



krwi w kale

obrzęków



niewyjaśnionej utraty masy ciała



zżółknięcia skóry (może ono zwiastować żółtaczkę).



Kłucie w prawym boku – czy to ból nerki?

Problemy z nerkami, takie jak kamienie nerkowe, zakażenie dróg moczowych, zakażenie nerek lub rak nerki, mogą prowadzić do dolegliwości bólowych. Sprawdź, czy występują u ciebie poniższe objawy, by dowiedzieć się wstępnie, czy masz do czynienia z problemami z nerką:

ból promieniujący do dolnej części pleców lub pachwiny



ból w trakcie oddawania moczu

częste oddawanie moczu

krew w moczu



gorączka



nudności lub wymioty.

Kłucie w prawym boku a choroby wątroby

Choroby takie, jak zapalenie, ropień czy rak wątroby mogą również prowadzić do takich dolegliwości bólowych. Objawy chorób wątroby oprócz bólu w prawej górnej części brzucha mogą obejmować:

zżółknięcie skóry

nudności lub wymioty



ciemniejszy odcień moczu



gorączka



zmęczenie



niewyjaśniona utrata masy ciała.



Stan przedrzucawkowy

Stan przedrzucawkowy jest stanem, który zwykle występuje u kobiet ok. 20. tygodnia ciąży. Może również rozwinąć się wcześniej w czasie ciąży lub, w niektórych przypadkach, w okresie poporodowym. Cechą charakterystyczną stanu przedrzucawkowego jest wzrost ciśnienia krwi, ale często pojawia się również ból w prawej górnej części brzucha. Dodatkowe objawy mogą obejmować:

silny ból głowy



nudności lub wymioty



zmniejszone oddawanie moczu



białko w moczu

problemy z nerkami lub wątrobą



niewyraźne widzenie lub wrażliwość na światło



duszności.

Lekarz powinien monitorować ciśnienie krwi w ramach wizyt kontrolnych. Jeśli jednak wystąpią objawy przedrzucawkowe, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ brak leczenia tego stanu może zagrażać życiu twojemu, jak i dziecka.

Problemy z woreczkiem żółciowym

Problemy z pęcherzykiem żółciowym, takie jak kamienie żółciowe lub kamica żółciowa, mogą powodować ból w prawej górnej części brzucha. Kamica żółciowa wiąże się z obecnością kamieni w przewodach żółciowych. Ból spowodowany kamieniami żółciowymi może trwać kilka godzin i najczęściej występuje po dużym posiłku lub wieczorem. Dodatkowe objawy, na które należy zwrócić uwagę, mogą obejmować:

nudności i wymioty

gorączkę



dreszcze



ciemniejszy mocz

żółtawą skórę.

Jeśli masz objawy wskazujące na obecność kamieni żółciowych, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Kamienie w drogach żółciowych mogą prowadzić do poważnych komplikacji.

Problemy z trzustką

Możesz odczuwać ból w prawej górnej części brzucha, jeśli twoją trzustkę objął stan zapalny – jest to tzw. zapalenie trzustki. Ból, który odczuwasz z powodu zapalenia trzustki, powoli się nasila, a dodatkowe objawy mogą obejmować:

Większość przypadków zapalenia trzustki wymaga leczenia.

Skurcze menstruacyjne

Skurcze mogą się zdarzyć przed miesiączką lub w jej trakcie. Są najczęściej odczuwane po jednej lub obu stronach podbrzusza. Inne typowe objawy to:

tępy, ciągły ból

ból w dolnej części pleców i ud

nudności



luźne stolce



bóle głowy



zawroty głowy.

Endometrioza

Chociaż skurcze są częstym objawem miesiączki, mogą być również spowodowane innym problemem, takim jak endometrioza, która występuje, gdy śluzówka macicy wyścielająca jej wnętrze zaczyna gromadzić się na zewnątrz narządu. Jest to sprawa o charakterze przewlekłym, a ponadto bolesna dla wielu kobiet i może prowadzić do bezpłodności. Jeśli podejrzewasz, że endometrioza może być przyczyną twojego bólu brzucha, skonsultuj się z lekarzem. Im szybciej ten stan zostanie wyleczony, tym mniej prawdopodobne są powikłania.

Torbiel jajnika

Torbiele jajnika są woreczkami wypełnionymi płynem znajdowanym na lub wewnątrz jajnika. Większość torbieli nie powoduje bólu ani dyskomfortu i może zniknąć bez ingerencji medycznej. Ale duże torbiele, zwłaszcza pęknięte, mogą prowadzić do uciążliwych dolegliwości takich, jak:

ból w podbrzuszu

wzdęcia



ciężkie uczucie w brzuchu.



Powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli objawom tym towarzyszą:

nagłe, silne bóle brzucha

gorączka



wymioty



przyspieszony oddech

osłabienie.

