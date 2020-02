Czy jedzenie czosnku może zapobiec infekcji koronawirusem? „Czosnek to zdrowa żywność, która może mieć pewne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Jednak nie ma dowodów, by jedzenie czosnku uchroniło ludzi przed nowym koronawirusem” – czytamy na stronie WHO.

Dlaczego warto jeść czosnek?

W medycynie naturalnej czosnek znany jest od wieków. Chociaż pochodzi z Azji Środkowej, ma ponad 7000 lat historii w różnych kulturach na całym świecie. Rzymianie, Grecy, Japończycy, a nawet rdzenni Amerykanie uważali czosnek za silny środek leczniczy. Dziś wiemy, że aktywnym składnikiem czosnku jest allicyna – związek siarkoorganiczny. Czosnek nie wydziela silnego aromatu, zanim nie zostanie zmiażdżony lub pokrojony.

Związki siarki z czosnku dostają się do organizmu z przewodu pokarmowego i przemieszczają się po całym ciele, gdzie wywierają silne działanie biologiczne.

Czosnek ma niską zawartość kalorii i jest bogaty w witaminę C, witaminę B6 i mangan. Zawiera również śladowe ilości różnych innych składników odżywczych.

