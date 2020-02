Jesteś wysokim mężczyzną? Masz szansę uchronić się przed demencją

Nowe badanie przeprowadzone na uniwersytecie w Kopenhadze w Danii, wykazało związek między wzrostem a ryzykiem demencji, który nie był wcześniej badany. Badania – prowadzone przez asystentkę profesora Teresę Sarę Høj Jørgensen – były zainspirowane sugestiami z poprzednich badań, że wzrost może korelować z zagrożeniami dla zdrowia mózgu.

– Chcieliśmy sprawdzić, czy wzrost u młodych mężczyzn jest związany z demencją, a jednocześnie zbadać, czy wyniki testów na inteligencję, poziom wykształcenia oraz czynniki środowiskowe i genetyczne wspólne dla danej pary braci wyjaśniają ten związek – podała Jørgensen.

Wzrost może być istotny

Badacze przyjrzeli się danym pochodzącym od mężczyzn urodzonych między 1939 a 1959 rokiem. Grupa liczyła 666333 osoby, z czego 70608 to bracia niebędący bliźniakami, a 7388 to bliźniacy. Mężczyźni z tej kohorty poddali się badaniom komisji poborowej między 1957 a 1984 rokiem, a następnie byli obserwowani do 2016 roku. Po analizie danych naukowcy odkryli, że u 10599 z 666333 mężczyzn w pewnym momencie rozwinęła się demencja.

Naukowcy zaobserwowali, że wydaje się istnieć korelacja między wzrostem mężczyzny a ryzykiem otępienia – w szczególności mężczyźni, którzy byli wyżsi niż średnia wzrostu, wydawali się mieć mniejsze ryzyko otępienia niż ci, którzy byli niżsi od średniej. Jeśli średni wzrost mężczyzn urodzonych w 1939 r. wynosił 1,75 m, dla tych, którzy byli wyżsi o mniej więcej 6 cm ponad średnią, ryzyko otępienia zmniejszyło się o około 10%.

Naukowcy dostosowali swoją analizę pod kątem możliwych czynników zakłócających, w szczególności poziomów wykształcenia i wyników testów na inteligencję. Związek między wzrostem a ryzykiem demencji zmniejszył się – ale nie znacząco. Kiedy porównali wyniki wśród rodzeństw, naukowcy odkryli, że związek ten występował u braci o różnym wzroście. Związek był także obecny u bliźniaków, choć zespół przyznaje, że wyniki były mniej reprezentatywne w tym przypadku.

Źródłem problemu mogą być czynniki środowiskowe

Naukowcy zauważają, że wydaje się mało prawdopodobne, aby sam profil genetyczny osoby wyjaśniał związek między wzrostem a ryzykiem demencji. Zamiast tego sugerują, że wzrost – szczególnie niski – może odzwierciedlać warunki środowiskowe we wczesnym okresie życia, które mogą być prawdziwymi czynnikami ryzyka demencji.

Naukowcy zalecają, aby dalsze badania głębiej zweryfikowały powiązania z ekspozycjami środowiskowymi. Ostrzegają również, że ich odkrycia mogą nie dotyczyć kobiet. Mówią, że w drodze innych badań należy ustalić, czy płeć odgrywa rolę w istnieniu związku między wzrostem a ryzykiem demencji.

