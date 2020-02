Serce i psychika – wiele je łączy. Oto, jak chronić ich zdrowie jednocześnie

Chociaż twój mózg waży tylko około półtora kilograma i stanowi tylko 2 procent masy ciała, zużywa 20 procent tlenu i przepływu krwi w twoim ciele. Wszystko, co uszkadza naczynia krwionośne lub zaburza przepływ krwi do serca, szkodzi mózgowi. Oznacza to, że dbanie o serce i naczynia krwionośne ma kluczowe znaczenie dla zdrowia mózgu i samopoczucia psychicznego. I ten związek przebiega w obie strony.

Osoby z depresją, stanami lękowymi, chorobą afektywną dwubiegunową i schizofrenią są bardziej narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, nawet w młodym wieku. Z drugiej strony, badania pokazują, że osoby z chorobami serca częściej cierpią na demencję w późniejszym życiu, a u 33 procent pacjentów z zawałem serca wystąpił pewien stopień depresji.

Czytaj także:

15 faktów na temat chorób serca – rozmowa z prof. Krzysztofem Milewskim

4 sposoby na zdrowie serca i mózgu

Oto cztery sposoby wzmocnienia połączenia mózg-serce, aby pozostać zdrowszym i szczęśliwszym.

1. Poświęć 10-20 minut dziennie na medytację lub modlitwę

Badania zakonników franciszkańskich wykazały, że zarówno medytacja, jak i modlitwa poprawiają dopływ krwi do kory przedczołowej (związane z okresem uwagi i uważności), zmniejszają niepokój i poprawiają nastrój.

W badaniu obrazowania mózgu przeprowadzonym przez naukowców z UCLA stwierdzono, że hipokamp (który jest zaangażowany w pamięć i nastrój) oraz kora czołowa są znacznie większe u osób praktykujących takie aktywności. Zarówno medytacja, jak i modlitwa są również skutecznymi narzędziami zmniejszającymi stres, co wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

2. Włącz regularne ćwiczenia fizyczne do swojego stylu życia

Jasne, słyszałeś o wielu korzyściach aktywności fizycznej dla zdrowia serca. Ale czy wiesz, że przyspieszenie akcji serca jest równie korzystne dla twojego mózgu i zdrowia psychicznego ? Poprawa zdolności serca do pompowania krwi w całym ciele zwiększa dostarczanie tlenu i składników odżywczych do mózgu w celu poprawy ogólnego funkcjonowania.

Ponadto w kilku badaniach stwierdzono, że regularne ćwiczenia fizyczne zwiększają wielkość hipokampa, jednego z głównych ośrodków pamięci i nastroju w mózgu. Jeśli chodzi o mózg, rozmiar ma znaczenie! Ćwiczenia stymulują również wytwarzanie czynników wzrostu, takich jak neurotroficzne czynniki pochodzenia mózgowego, które działają jak nawóz do mózgu i zwiększają neuroplastyczność lub zdolność adaptacyjną mózgu.

Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, jedno z badań wykazało, że ćwiczenia zmniejszają ryzyko wystąpienia depresji (a to po prostu jogging przez 15 minut dziennie). Badania przeprowadzone na osobach zmagających się z depresją i schizofrenią wykazały, że ćwiczenia poprawiają nastrój i niwelują lęki.

Czytaj także:

Zaburzenia psychiczne a guzy mózgu. Objawy, które trzeba skonsultować

3. Poddaj się hiperbarycznej terapii tlenowej (HBOT)

HBOT wykorzystuje siłę tlenu do wzmocnienia procesu gojenia i zmniejszenia stanu zapalnego w sercu i mózgu. Jak działa HBOT? To proste, nieinwazyjne, bezbolesne leczenie zapewnia ludziom skoncentrowany tlen w specjalnej komorze ciśnieniowej. Zwiększone ciśnienie pozwala płucom na przyjęcie większej ilości tlenu niż zwykle, co jest korzystne, ponieważ tlen ma kluczowe znaczenie dla procesu gojenia. Gdy więcej tlenu dostaje się do naczyń krwionośnych i tkanek, może zwiększyć produkcję czynników wzrostu i komórek macierzystych, które poprawiają gojenie.

U osób po zawale serca HBOT stosuje się w celu zwiększenia dopływu tlenu do serca, a badania pokazują, że może zmniejszyć objętość umierających mięśni. Na arenie zdrowia mózgu naukowcy odkryli, że zwiększony poziom tlenu może sprzyjać gojeniu po wstrząsie mózgu lub łagodnych urazach, nawet jeśli wystąpiły one lata lub dekady wcześniej. Badanie na 56 pacjentach z zespołem pourazowym wykazało, że HBOT poprawia funkcje poznawcze i emocjonalne oraz jakość życia. Inne badania wykazały, że HBOT zwiększa zdolność mózgu do samonaprawy po urazach.

Wielu pacjentów, którzy przechodzą HBOT, wykazuje znaczną poprawę przepływu krwi w swoich kontrolnych skanach mózgu. Ponadto HBOT może poprawić problemy, takie jak problemy z pamięcią i choroba Alzheimera, lęk i depresja oraz problemy z koncentracją.

4. Wypróbuj suplementy dla serca

Przyjmuj suplementy o skuteczności popartej badaniami, aby pomóc utrzymać zdrowe ciśnienie krwi i zwiększyć przepływ krwi do serca i mózgu:

Ginkgo biloba. W kontrolowanych badaniach ten suplement pomógł w mózgowym przepływie krwi, poprawie pamięci i objawów neuropsychiatrycznych, w tym depresji i lęku;

Flawanole kakaowe. Związki te poprawiają przepływ krwi, wspierają zdrowe ciśnienie krwi i poprawiają funkcje mózgu.

Kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA i DHA). Badania pokazują, że kwasy omega-3 mogą poprawić przepływ krwi, funkcje mózgu, pamięć i nastrój, a także zmniejszyć kurczenie się mózgu w wyniku starzenia się i stany zapalne.

Katechiny zielonej herbaty. Substancje te są dobre dla przepływu krwi, naczyń krwionośnych, ciśnienia krwi i cholesterolu. Badania pokazują, że codzienne przyjmowanie katechin poprawia objawy depresji i zmniejsza ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych, szczególnie u kobiet i osób z genetycznym ryzykiem choroby Alzheimera.

Resweratrol. Przy 75 mg na dobę związek ten zwiększa przepływ krwi.

Zmiana ogólnego samopoczucia polega na zrozumieniu, że dbanie o mózg pomaga twojemu sercu, a ochrona twojego serca poprawia stan mózgu.

Czytaj także:

Leczenie otyłości korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne dzieci