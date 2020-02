Szczęście w związku gwarantem zdrowia?

„Spędzamy dużo czasu z naszymi partnerami” – powiedział William Chopik, asystent profesora psychologii i współautor badania. „Mogą zachęcić nas do ćwiczeń, zdrowszego odżywiania lub przypomnieć nam o przyjęciu naszego leku. Gdy twój partner jest optymistyczny i zdrowy, może to przełożyć się na podobne wyniki w twoim życiu”.

Szczęśliwy partner – same korzyści

Optymistyczny partner może zachęcać do jedzenia sałatki lub ćwiczyć razem, aby rozwijać zdrowszy styl życia. Na przykład, jeśli rzucisz palenie lub zaczniesz ćwiczyć, twój partner jest bliski podążania za tobą w ciągu kilku tygodni i miesięcy.

„Odkryliśmy, że jeśli spojrzymy na czynniki ryzyka związane z prognozami dotyczącymi choroby Alzheimera lub otępienia, wiele z nich to takie, jak prowadzenie zdrowego stylu życia” - powiedział Chopik. „Utrzymanie prawidłowej masy ciała i aktywność fizyczna są dużymi predyktorami. Są też pewne markery fizjologiczne. Wygląda na to, że ludzie, którzy są małżeństwem optymistów, zwykle osiągają lepsze wyniki we wszystkich tych wskaźnikach”.

W badaniu wzięło udział prawie 4500 par heteroseksualnych z Studium Zdrowia i Emerytury przez okres do ośmiu lat. Naukowcy odkryli potencjalny związek między małżeństwem z optymistyzmem a zapobieganiem początkowi pogorszenia funkcji poznawczych, dzięki zdrowszemu środowisku w domu.

„W pewnym sensie optymiści dają przykład, a ich partnerzy idą w ich ślady” – powiedział Chopik. „Chociaż istnieją badania nad ludźmi, którzy są zazdrośni o dobre cechy swojego partnera lub o złe reakcje na kogoś, kto próbuje cię kontrolować, jest to równoważone z innymi badaniami, które pokazują, że optymizm wiąże się z postrzeganiem twojego związku w pozytywnym świetle”.

Badanie wykazało również, że gdy pary wspominają wspólnie wspólne doświadczenia, pojawiają się bogatsze szczegóły z tych wspomnień. Czy przy wszystkich jego zaletach optymizm jest czymś, co można przepisać? Mimo że dziedziczenie optymizmu jest dziedziczne, Chopik twierdzi, że istnieją pewne dowody sugerujące, że jest to cecha, którą można trenować.

„Istnieją badania, które pokazują, że ludzie mają moc zmieniać swoją osobowość, o ile angażują się w rzeczy, które powodują, że się zmieniają” – powiedział Chopik. „Część tego chce się zmienić. Istnieją również programy interwencyjne, które sugerują, że możesz budować optymizm”.

