COVID-19 jest chorobą układu oddechowego, więc najszybciej dotknięte chorobą zostaną płuca. Wcześnie objawy obejmują gorączkę, kaszel i duszność. Pojawiają się one już po 2 do 14 dni po ekspozycji na wirusa.

Nasilenie COVID-19 waha się od łagodnych objawów lub bez objawów do ciężkiej lub czasem śmiertelnej choroby. Dane dotyczące ponad 17 000 zgłoszonych przypadków w Chinach wykazały, że prawie 81 procent przypadków było łagodnych. Reszta była poważna lub krytyczna.

Wydaje się, że u osób starszych i przewlekłe chorych ryzyko wystąpienia poważnej choroby jest wyższe. Ta zmienność pokazuje również, w jaki sposób COVID-19 wpływa na płuca. Niektóre osoby mogą mieć tylko niewielkie objawy oddechowe, podczas gdy u innych rozwija się zagrażające życiu zapalenie płuc. Ale jest podgrupa osób, które rozwijają poważne uszkodzenie płuc.

Oto, co dzieje się z ciałem po zarażeniu koronawirusem

Chociaż brakuje informacji na temat rodzaju uszkodzeń, które występują w płucach podczas COVID-19, niedawny raport sugeruje, że podobne do szkód spowodowanych przez SARS i MERS. Dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej. Występuje uszkodzenie płuc, co prowadzi do wycieku płynu z małych naczyń krwionośnych w płucach. Płyn gromadzi się w pęcherzykach płucnych. Utrudnia to płucom przenoszenie tlenu z powietrza do krwi. Stan ten dodatkowego tlenu i wentylacji mechanicznej, aby uzyskać więcej tlenu we krwi.

Koronawirus powoduje nie tylko problemy z układem oodechowym. Może również wpływać na inne narządy i powodować ich niewydolność, tak jak i inne infekcje. To uszkodzenie narządów nie zawsze jest bezpośrednio spowodowane infekcją, ale może wynikać z reakcji organizmu na infekcję.

Niektóre osoby z COVID-19 zgłosiły objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub biegunka, chociaż objawy te występują znacznie rzadziej niż problemy z płucami. COVID-19 może również wpływać na serce i naczynia krwionośne. Może to objawiać się nieregularnym rytmem serca, niewystarczającą ilością krwi docierającej do tkanek lub niskim ciśnieniem krwi na tyle niskim, że wymaga leków. Nie można jednoznacznie jednak stwierdzić, że koronawirus z Wuhan uszkadza serce.

Przy każdej infekcji układ odpornościowy organizmu reaguje atakując obcego wirusa lub bakterie. Chociaż ta odpowiedź immunologiczna może pozbyć się infekcji, może również czasami powodować uszkodzenia uboczne w ciele. W efekcie może dojść do intensywnej reakcji zapalnej.

Inną kwestią dotyczącą układu odpornościowego jest to, że jak dotąd prawie nie ma przypadków COVID-19 u dzieci poniżej 9. roku życia. Naukowcy nie są pewni, czy małe dzieci nie zarażają się, czy ich objawy są tak łagodne, że nikt tego nie zauważa. Może to być spowodowane tym, że dzieci mają „bezpośrednią reakcję immunologiczną”, podczas gdy osoby starsze mogą czasami mieć „nadmierną reakcję”. Ta nadmierna odpowiedź immunologiczna powoduje niektóre uszkodzenia podczas infekcji.

