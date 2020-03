Rak piersi. Dlaczego kobiety tyją po leczeniu?

Rak piersi i chemioterapia kojarzą się z osłabieniem organizmu i utratą wagi. Na mieszankę chemii i sterydów w przypadku raka piersi kobiecy organizm może zareagować inaczej. Kobiety zwykle tyją wtedy kilka do kilkunastu kilogramów. O niebezpieczeństwie przybrania masy ciała po diagnozie raka piersi i nowych zaleceniach lekarzy informują ośrodki naukowe z Sydney.

Aktywność fizyczna po diagnozie raka piersi

Badacze z trzech ważnych australijskich ośrodków: Sydney University, Western Sydney University w Penrith oraz Sydney Adventist Hospital alarmują o konieczności ćwiczeń fizycznych u kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi. Jest to ważne, ponieważ nadmiar kilogramów może utrudnić walkę z chorobą. Kobiety, które przytyły, są znacznie bardziej narażone na choroby serca oraz inne nowotwory. Raporty sugerują także, że dodatkowe kilogramy mogą negatywnie wpłynąć na rokowania choroby i zwiększyć ryzyko obrzęku limfatycznego u pacjentek. Dlatego COSA, australijskie stowarzyszenie lekarzy onkologów zaleca aktywność fizyczną od razu po zdiagnozowaniu raka piersi. „Zdrowy styl życia jest tak samo ważny, jak przepisanie tabletek” – twierdzi Profesor John Boyages, onkolog i radioterapeuta z Icon Cancer Center. Ćwiczenia powinny odbywać się pod kontrolą fizjoterapeuty, ponieważ kobiecy organizm jest wtedy znacznie bardziej osłabiony. Niestety, nie każdą pacjentkę stać na konsultację ze specjalistą, stąd podkreśla się konieczność rozwiązań systemowych.

Wyniki badań u kobiet po diagnozie

Zalecenia aktywności fizycznej u kobiet z rakiem piersi są wynikiem ogólnokrajowych badań przeprowadzonych w Australii na przełomie 2017 i 2018 roku. Wykazano w nich, że blisko dwie trzecie kobiet (63,7%) odnotowało przyrost masy ciała średnio o 9 kilogramów po diagnozie raka piersi. U jednej piątej kobiet (17%) masa ciała wzrosła ponad 20 kilogramów. Kolejne wyniki pokazały, że u 77% badanych kobiet masa ciała zaczęła się zwiększać w ciągu 12-18 miesięcy od postawienia diagnozy. Ponadto odsetek kobiet z nadwagą lub otyłością wzrósł z 48% w momencie rozpoznania do 67% w momencie badania. Odsetek kobiet otyłych wzrósł z 17% do 32%. Większość (69%) kobiet z wykrytym rakiem piersi przybrała na wadze więcej, niż kobiety bez nowotworu w tych samych grupach wiekowych. Różnice wyniosły ok. 2,42 dodatkowych kilogramów w ciągu pięciu lat.

Fakt przybrania na wadze obniżył także samoocenę większości badanych kobiet. Biorąc pod uwagę, jak ważne jest samopoczucie w czasie walki z nowotworem, australijscy badacze są zgodni co zwiększenia nacisku na aktywność fizyczną u kobiet z wykrytym rakiem piersi.

Czytaj także:

Profilaktyka raka piersi w kilku łatwych krokach