Czy pomiar żelaza w mózgu może wykryć chorobę Parkinsona?

Zespół naukowców z Dementia Research Centre w Londynie ustalił, że można mierzyć postęp demencji u osób z chorobą Parkinsona poprzez badanie poziomu żelaza w ich mózgach. Ich odkrycia pojawiły się w czasopiśmie Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. Współczesna medycyna zazwyczaj ocenia postęp demencji na podstawie jej objawów. Według National Institute on Aging (NIA) cechy demencji obejmują zjawiska takie jak: utrata zdolności myślenia, rozumowania lub zapamiętywania. Inne objawy to zmiany w zachowaniu osoby, które wpływają na jej codzienne życie. Nowe badania sugerują, że techniki skanowania mózgu mogą wykryć demencję nie tylko na podstawie jej objawów, ale znacznie wcześniej i dokładniej.

Nowa technika skanowania mózgu

Istnieje silny związek między chorobą Parkinsona a demencją. Do 50 proc. osób z chorobą Parkinsona cierpi również na demencję. Osoby z chorobą Parkinsona mogą odczuwać sztywność stawów, drżenie mięśni lub trudności w chodzeniu. Choroba rozwija się, gdy umierają komórki mózgowe danej osoby – chociaż nie jest jeszcze jasne, dlaczego tak się dzieje. W skrajnym stopniu choroba ta może uszkodzić duże obszary mózgu. Zmiany te można wykrywać przez specjalny skan mózgu. Naukowcy, zamiast mierzyć chorobę Parkinsona poprzez skanowanie, zastosowali nową technikę. Zwana jest mapowaniem podatności ilościowej i wykorzystuje obrazowanie mózgu rezonansem magnetycznym.

Badanie żelaza w mózgu a powiązania z chorobą Parkinsona

W nowych badaniach zespół wybrał 97 osób z chorobą Parkinsona, u których zdiagnozowano chorobę w ciągu ostatnich 10 lat, a także grupę kontrolną złożoną z 37 równoważnych wiekowo osób, które nie chorowały. Badacze przetestowali obie grupy pod kątem umiejętności myślenia i pamięci, a także funkcji motorycznych wpływających na równowagę i ruch. Następnie naukowcy zastosowali nową technikę pomiaru obecności żelaza w mózgu każdej z badanych osób. Porównali ilość żelaza z wynikami dotyczącymi myślenia, pamięci i funkcji motorycznych. Odkryli, że ludzie, którzy mieli więcej żelaza w mózgu, radzili sobie pod tymi względami gorzej, w zależności od lokalizacji nagromadzenia żelaza. Na przykład osoby z większą ilością żelaza w obszarach hipokampa, który wpływa na myślenie i pamięć, radziły sobie gorzej pod względem myślenia, pamięci i funkcji motorycznych.

Diagnoza lepsza niż objawy

Odkrycia te są o tyle znaczące, że dają naukowcom możliwość identyfikacji rozwoju demencji znacznie wcześniej, niż obecne techniki. Dr Julio Acosta-Cabronero, współautor badania z Wellcome Center for Human Neuroimaging wyraził nadzieję, że pomiar żelaza w mózgu będzie przydatny w identyfikowaniu wielu innych zaburzeń mózgu. Wymienia tutaj urazy nerwowo-mięśniowe i neurozapalne, udary, urazowe uszkodzenia mózgu, a nawet nadużywanie narkotyków.

Zespół planuje kontynuować śledzenie rozwoju demencji u uczestników badania, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego, jak rozwój choroby odnosi się do poziomu żelaza w mózgu.

