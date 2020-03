Jak przerywany post zmienia enzymy wątrobowe i pomaga zapobiegać chorobom

Naukowcy z Australii wykorzystali najnowocześniejsze narzędzia analityczne, aby zrozumieć, jak przerywany post działa na wątrobę, pomagając zapobiegać chorobom. Odkrycia pomogą naukowcom medycznym zajmującym się badaniami nad rakiem, układami sercowo-naczyniowymi i cukrzycą opracować nowe interwencje w celu zmniejszenia ryzyka choroby i odkrycia optymalnych odstępów bycia na czczo.

Myszy na poście przerywanym

W eksperymentach na myszach naukowcy pod kierunkiem dr. Marka Larance'a z University of Sydney zidentyfikowali, jak codzienny post wpływa na białka w wątrobie, wykazując nieoczekiwany wpływ na metabolizm kwasów tłuszczowych i zaskakującą rolę odgrywaną przez główne białko regulujące, które kontroluje wiele ścieżki biologiczne w wątrobie i innych narządach.

„Wiemy, że post może być skuteczną interwencją w leczeniu chorób i poprawie zdrowia wątroby. Ale nie wiemy, jak szybko przeprogramowuje białka wątroby, które pełnią różnorodne funkcje metaboliczne” – powiedział dr Larance, z Cancer Institute of NSW Future Research Fellow w Charles Perkins Center oraz School of Life and Environmental Sciences na University of Sydney.

„Badając wpływ na białka w wątrobach myszy, które są odpowiednimi ludzkimi modelami biologicznymi, lepiej rozumiemy, jak to się dzieje”.

W szczególności naukowcy odkryli, że białko HNF4- (alfa), które reguluje dużą liczbę genów wątroby, odgrywa wcześniej nieznaną rolę podczas przerywanego postu.

Naukowcy odkryli również, że post co drugi dzień – w którym co drugi dzień nie spożywano jedzenia – zmienił metabolizm kwasów tłuszczowych w wątrobie. Wiedzę tę można zastosować do poprawy tolerancji glukozy i regulacji cukrzycy.

Badania zostały opublikowane w Cell Reports.

