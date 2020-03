Dlaczego zapalenie wyrostka robaczkowego nie zawsze jest diagnozowane na oddziale ratunkowym?

Badanie, opublikowane w JAMA Network Open, podkreśla, że ​​zapalenie wyrostka robaczkowego jest jedną z najczęstszych nagłych operacji chirurgicznych w Stanach Zjednoczonych, ale poprzednie dane wskazują, że diagnoza zapalenia wyrostka robaczkowego jest pominięta u 3,8% do 15% dzieci i od 5,9% do 23,5% dorosłych podczas wizyty na oddziale ratunkowym.

Zapalenie wyrostka robaczkowego – rozpoznanie

Korzystając z danych dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych zespół stwierdził, że u 6% dorosłych i 4,4% dzieci, które początkowo zgłosiły się na pogotowie z objawami związanymi z zapaleniem wyrostka robaczkowego, nie rozpoznano zapalenia wyrostka robaczkowego podczas pierwszej wizyty, a raczej podczas kolejnych.

„Ponowna wizyta w placówce służbiy zdrowia może odbywać się ponownie na oddziale ratunkowym lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej, a większość z tych diagnoz została postawiona w ciągu siedmiu dni od pierwszej wizyty na oddziale ratunkowym”, mówi Prashant Mahajan, członek Uniwersytetu Michigan – Instytut Polityki Zdrowotnej i Innowacji.

Czynniki związane z brakującą diagnozą

Mahajan i jego zespół zbadali czynniki, które mogą wyjaśnić, dlaczego diagnoza zapalenia wyrostka robaczkowego została pominięta podczas pierwszej wizyty pacjenta na oddziale ratunkowym.

Wyjaśnia, że ​​objawy zapalenia wyrostka robaczkowego są częste, w tym ból brzucha, zaparcia, nudności i / lub wymioty, gorączka i biegunka.

„Wiele przypadków potencjalnie pominiętego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci i dorosłych początkowo oznaczono jako zaparcia”, mówi Mahajan. „Sugerowanie, że w niektórych przypadkach zapalenia wyrostka robaczkowego objawy były albo błędnie rozpoznane jako zaparcie, albo etykieta zaparć mogła prowadzić do szczególnego rodzaju uprzedzeń poznawczych zwanych „przedwczesnym zamknięciem”, co mogło predysponować do pominiętej diagnozy”.

Zespół badawczy stwierdził również, że pominięta diagnoza była częstsza u kobiet i pacjentów z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Ponadto testy diagnostyczne odegrały rolę w tym, kto został zdiagnozowany lub nie.

„Innym odkryciem, które było szczególnie interesujące, jest to, że pacjenci, którzy otrzymali tylko rentgen brzucha, byli bardziej narażeni na potencjalnie pominięte zapalenie wyrostka robaczkowego”, mówi Mahajan.

Zauważa, że ​​to odkrycie sugeruje, że pracownicy służby zdrowia powinni mieć lepsze wytyczne dotyczące właściwego korzystania z obrazowania.

„Ponieważ większości błędów diagnostycznych można zapobiec, nasze ustalenia stanowią uzupełnienie obecnego stanu wiedzy w celu poprawy jakości diagnostycznej”.

