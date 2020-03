Spotkania on-line dla osób chorych na raka. Jak dołączyć?

„Spotkania online mają być wsparciem dla pacjentów i ich bliskich w całej Polsce, którzy czują silny stres i chcą lepiej sobie z tym stresem radzić. Obecna sytuacja może być szczególnie trudna dla osób w trakcie leczenia onkologicznego, które już wcześniej doświadczały przecież dużo stresu. Przekazujemy konkretną wiedzę i ćwiczenia, które praktycznie pokazują jak wspierać siebie na co dzień. Mamy nadzieję, że ta forma spotkań okaże się przydatna i wspierająca dla pacjentów” – mówi Elżbieta Kozik, prezes Ruchu Społecznego Polskie Amazonki.

Spotkania online odbywają się we wtorki o 17.30. Najbliższe spotkania i tematy:

24.03 – jak radzić sobie z myślami (jaki wpływ na to jak się czujemy ma nasz sposób myślenia, jak kształtować wspierające przekonania, jak radzić sobie z zamartwianiem i natłokiem myśli)



31.03 – jak pomagać sobie w trudniejszych chwilach (rola nastawienia względem tego co „trudne”, kształtowanie w sobie życzliwości i współczucia, dbanie o siebie w trudnościach)



7.04. – jak radzić sobie ze stresem (radzenie sobie ze stresem jako umiejętność, którą można kształtować i rozwijać, jak oswajać stres, jak minimalizować skutki stresu długotrwałego)



14.04. – komunikacja i relacje z innymi ludźmi (jak porozumiewać się, aby rozumieć się i wspierać, rola osób bliskich, komunikowanie swoich potrzeb, szukanie wsparcia)

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Aby wziąć udział w pierwszym spotkaniu należy zarejestrować się pod linkiem: https://webinar.getresponse.com/GCCSG/mysli---jak-sobie-z-nimi-radzic-cykl-zdrowiej

METODY, na których opiera się program „Zdrowiej”:

– Mindfulness czyli metoda rozwijania uważności poprzez medytację od wielu lat praktykowana jest jako uzupełnienie leczenia szpitalnego i w wielu krajach jest refundowana przez system ochrony zdrowia. Badania naukowe pokazują, że praktyka medytacji uważności prowadzi do łagodzenia objawów, zarówno psychicznych i fizycznych związanych z leczeniem chorób onkologicznych.

– Coaching kryzysowy jest szczególnie pomocny, gdy emocje są tak silne, że przestajemy sobie z kryzysem radzić (sytuacje takie jak długotrwały stres, utrata poczucia sensu, choroba). Kiedy zwracamy się o pomoc, proces wychodzenia z kryzysu jest łagodniejszy i pozwala nam odkryć w sobie duży potencjał do dalszego rozwoju lub do zmiany albo do akceptacji tego, co nas spotkało.

W ramach programu na stronie www.ruchspoleczny.org.pl została przygotowana specjalna zakładka „Zdrowiej”, która służy jako baza online treści i narzędzi prezentowanych podczas spotkań i warsztatów.

Link do wydarzenia FB: https://www.facebook.com/events/548848042516899/

Więcej informacji www.ruchspoleczny.org.pl

