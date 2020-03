Jak uniknąć przeziębienia? Sprawdź, jak wzmocnić odporność

Osłabienie odporności organizmu może być związane z działaniem wielu różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Z tego względu niektóre sposoby na budowanie odporności mogą okazać się nieskuteczne oraz szkodliwe dla zdrowia.

Jak poprawić odporność?

Układ immunologiczny człowieka narażony jest na ciągły kontakt ze szkodliwym drobnoustrojami. Kiedy pracuje prawidłowo, nie ma problemu ze zwalczaniem infekcji w ich zarodku i odpieraniem ataków wirusów, bakterii i grzybów. Problem pojawia się w momencie osłabienia „czujności” układu odpornościowego oraz jego nadmiernego obciążenia nie tylko różnymi chorobami, ale także naszym stylem życia.

Układ odpornościowy właściwie funkcjonuje przy dobrze zbilansowanej i prawidłowo skomponowanej diecie. Należy zadbać o to, co pojawia się na naszym talerzu. Posiłki powinny być przygotowane ze szczególną starannością. Warzywa i owoce są doskonałym źródłem witaminy C. Tłuste ryby zmniejszają stan zapalny, zwiększają przepływ tlenu, chronią płuca przed przeziębieniem i infekcjami dróg oddechowych. Natomiast kiszonki są lekkostrawne i niskokaloryczne. Dodatkowo są świetnym źródłem witamin i minerałów.

