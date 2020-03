Naukowcy badają, dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni

Naukowcy przyjrzeli się żywotności 101 różnych gatunków, od owiec po słonie, i stwierdzili, że samice żyły średnio o 18% dłużej niż samce w ponad 60% badań gatunków. U ludzi kobiety żyją zwykle o około 7,8% dłużej.

Badanie, prowadzone przez naukowców z University Lyon i opublikowane w czasopiśmie Proceedings of National Academy of Sciences, wykazało, że nie było to spowodowane starzeniem się płci w różnym tempie, ale że kobiety miały przeciętnie niższe ryzyko śmierci w wieku dorosłym niż mężczyźni.

Na podstawie danych nie było jasne, dlaczego kobiety przeżywają dłużej niż mężczyźni, jednak autorzy sugerują, że może to wynikać ze złożonych interakcji między lokalnymi warunkami środowiskowymi a kosztami reprodukcji zależnymi od płci.

Kobiety żyją dłużej – to fakt

Profesor Tamás Székely z Centrum Ewolucji Milnera na Uniwersytecie w Bath był jednym z autorów badania. Powiedział: „Od dawna wiemy, że kobiety na ogół żyją dłużej niż mężczyźni, ale z zaskoczeniem stwierdziliśmy, że różnice w długości życia między płciami są jeszcze bardziej wyraźne u dzikich ssaków niż u ludzi.

„Może to być spowodowane tym, że kobiety naturalnie są w stanie żyć dłużej, lub że śmiertelność kobiet spada w porównaniu z mężczyznami.

„Na przykład lwice żyją na wolności o co najmniej 50% dłużej niż lwy męskie. Wcześniej sądziliśmy, że dzieje się tak głównie z powodu selekcji seksualnej – ponieważ samce walczą ze sobą o dumę, a tym samym mają dostęp do samic, jednak nasze dane nie popierajcie tego. Dlatego muszą istnieć inne, bardziej złożone czynniki.

„Samice lwów żyją razem w dumie, gdzie siostry, matki i córki wspólnie polują i opiekują się sobą, podczas gdy dorosłe samce lwów często żyją same lub ze swoim bratem i dlatego nie mają tej samej sieci wsparcia.

„Innym możliwym wyjaśnieniem różnicy płci jest to, że przeżycie kobiet wzrasta, gdy mężczyźni zapewniają część lub całość opieki rodzicielskiej. Dotyczy to również ptaków. Urodzenie dziecka i opieka nad młodymi staje się znacznym kosztem zdrowotnym dla kobiet, a zatem koszt ten jest zmniejszony jeśli oboje rodzice pracują razem, aby wychować swoje potomstwo”.

Naukowcy planują porównać dane dotyczące dzikich zwierząt z danymi zwierząt w zoo w niewoli, które nie mają do czynienia z drapieżnikami ani rywalizacją o pożywienie lub partnerów. Pozwoli im to zmierzyć stopień, w jakim różnice biologiczne między płciami wpływają na oczekiwaną długość życia.

