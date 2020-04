Sztuczna inteligencja wykryje 50 odmian raka? Nowe badania

Wczesne wykrycie raka może mieć kluczowe znaczenie dla ratowania życia, a naukowcy od dawna poszukują prostego i wiarygodnego badania krwi. Nowy test jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, ale duża próba obejmująca 6689 próbek krwi przyniosła obiecujące wyniki.

Ponad 99 procent pozytywnych wykryć było dokładnych, co oznacza, że praktycznie nie ​​istnieje ryzyko kosztownych i niepotrzebnie stresujących fałszywie dodatnich diagnoz. Ponadto wykrywalność była lepsza, im bardziej zaawansowany był rak: 18 procent wykrywalności we wczesnym stadium do ponad 90 procent, jeśli rak był w jednym z późniejszych stadiów.

Test opiera się na programie komputerowym przeznaczonym do przesiewania fragmentów DNA, które normalnie krążą w naszej krwi. Jednocześnie program identyfikuje fragmenty pochodzące z nowotworów. W tym przypadku naukowcy oparli program na wykrywaniu, w jaki sposób te części DNA zostały metylowane: jest to chemiczny wskaźnik, czy geny są „aktywne” czy „nieaktywne”, gdy znajdują się w komórkach.

Naukowcy zaprogramowali algorytm uczenia maszynowego do analizy wzorców metylacji DNA z tysięcy próbek krwi, a następnie wprowadzili go do 1531 próbek od osób chorych na raka i 1521 zdrowych. Program pogrupował je, a następnie naukowcy nauczyli sztuczną inteligencję, który wzór odzwierciedla dany typ raka.

Nowoczesna metoda ma swoje zalety

– Nasze poprzednie prace wykazały, że testy oparte na metylacji przewyższają tradycyjne metody sekwencjonowania DNA w wykrywaniu wielu form raka w próbkach krwi – wyjaśnił w oświadczeniu onkolog Geoff Oxnard.

Kolejną zaletą skupienia się na metodzie metylacji jest to, że dostarcza wskazówek co do rodzajów tkanek, z których pochodzą fragmenty DNA.

– Test nie tylko pokazuje obecność raka, ale zapewnia dokładne wskazanie co do rodzaju raka i miejsca, w którym lekarz powinien szukać nowotworu – powiedział immunolog Michael Seiden.

System mógł zidentyfikować pochodzenie raka w ponad 90 procentach próbek, w których wykryto raka. Informacje te są niezbędne do opracowania strategii leczenia.

Nie jest idealnie

Test został faktycznie uruchomiony w celu pewnego zastosowania w badaniach klinicznych. Jednak wciąż są pewne problemy do rozwiązania, takie jak niski wskaźnik wykrywalności wczesnego stadium raka. Wydaje się również, że są problemy z ustaleniem pochodzenia nowotworów spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego.

– Przed rutynowym wykorzystaniem tego badania krwi prawdopodobnie będziemy musieli zobaczyć wyniki badań klinicznych... aby lepiej zrozumieć wyniki testu – powiedział Oxnard.

