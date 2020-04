Czy picie zielonej herbaty może pomóc w alergiach pokarmowych?

Udowodniono, że FP jest częścią metabolizmu katechin w jelitach. Katechina jest przeciwutleniaczem występującym w różnych produktach spożywczych, w tym w zielonej herbacie, z czego 30 do 42% suchej masy to katechina.

Tasuku Ogita i jego zespół, w tym przełożony Takeshi Shimosato, odkryli, że doustne podawanie FP silnie tłumi odpowiedź immunologiczną Th2 na alergie pokarmowe in vitro. Jedzenie, które jemy, wpływa na złożony koktajl różnych szczepów bakterii w jelitach. Picie zielonej herbaty zwiększa obfitość FP (Flavonifractor plautii), która tłumi odpowiedź immunologiczną Th2. FP jest szczepem rodziny bakterii Clostridia, o której wiadomo, że ma wpływ na układ odpornościowy, w szczególności hamując stany zapalne. Niektóre szczepy Clostridia wykazują obietnicę obniżenia ciśnienia krwi, a niektóre są obfite u osób szczupłych, a nie u cięższych, co prowadzi do przekonania badaczy, że można je wykorzystać do regulacji masy ciała.

Czy zielona herbata pomaga schudnąć?

Niedawno grupa naukowców z Ohio State University w Columbus postanowiła zbadać, w jaki sposób związki zielonej herbaty mogą wchodzić w interakcje z bakteriami jelitowymi i wpływać na otyłość oraz schorzenia związane z otyłością. Dotychczasowe badania były sprzeczne. Niektóre wykazywały, że zielona herbata wspiera odchudzanie, ale wiele innych badań nie dało żadnego efektu, prawdopodobnie ze względu na złożoność diety i inne czynniki stylu życia.

Najnowsze badania przeprowadzone na myszach, które karmiono wysokotłuszczową dietą, wykazały, że zielona herbata pozytywnie wpływa na bakterie jelitowe. Naukowcy analizowali u zwierząt stany zapalne w jelitach i tkance tłuszczowej oraz skład mikrobiomu lub gatunki bakterii obecnych w jelitach. Ocenili także poziom endotoksyn w krwiobiegu – bakterie jelitowe wytwarzają te substancje chemiczne, a gdy znajdą się we krwi, mogą poruszać się po organizmie, powodując stan zapalny i insulinooporność, która jest prekursorem cukrzycy.

Badania wykazały, że myszy, które spożywały wysokotłuszczową dietę uzupełnianą zieloną herbatą, miały o 20 procent mniejszą wagę niż myszy, które jadły dietę wysokotłuszczową bez tego napoju. Miały także niższy poziom insulinooporności.

„Badanie to dostarcza dowodów na to, że zielona herbata sprzyja rozwojowi dobrych bakterii jelitowych, co prowadzi do szeregu korzyści, które znacznie obniżają ryzyko otyłości” – mówi prof. Richard Bruno, główny autor badania.

Badania zostały opublikowane na łamach „Journal of Nutritional Biochemistry”.

Czytaj także:

Słuchanie Beethovena pomaga w nauce? Wyniki eksperymentów